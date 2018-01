Ya llegan los Reyes Magos

Este es el año número 33 en que Torregalindo cambia por completo su fisionomía durante una larga tarde. Se trata de la del cinco de enero, en la que localidad ribereña permite al visitante viajar con la imaginación en el tiempo y el espacio hasta la aldea de Belén en el año 0.Y no solo son todos sus habitantes, sino más personas que las que participan en un Belén Viviente que sirve de marco excelente para la cabalgata de Reyes. Eso sí, antes de que lleguen sus Majestades de Oriente pasan muchas cosas en el pueblo. Como relatan las escrituras llegarán al pueblo San José y la Virgen para su empadronamiento, o se encontrarán con la negativa de un posadero que no les dará cobijo, un ángel anunciará a los pastores que ha nacido el Mesías y los Magos de Oriente visitarán primero a Herodes antes de ofrecer sus dones al Niño en el portal. Pero los espectadores pueden, además, disfrutar y protagonizar sus propia visita, disfrutando de los puestos del mercado, probando las sopas de ajo o las castañas asadas o descubriendo cada uno de los pequeños detalles que cada año se renuevan, gracias a la participación de 250 personas, en un pueblo que apenas pasa de los 160 vecinos censados durante el año. A las siete está previsto, si el tiempo no lo impide, que comience la recreación de las escenas, pero los organizadores invitan a los visitantes a acudir antes para poder disfrutar de la recreación del municipio, los puestos del mercado y para poder aparcar con desahogo, porque se espera, como cada año la visita de más de un millar de personas.

Y en Aranda la bienvenida a los Magos de Oriente con la cabalgata de Reyes comenzará a las seis con la concentración de los participantes en la calle las Francesas. Abrirá la comitiva el espectáculo de Teatro Puente Destellos, con un recorrido que pasará por la Plaza la Hispanidad y la Avenida Castilla, y tras pasar el Puente del Duero en la rotonda de enlace con la calle Postas se efectuará una parada para ser recibidos por la alcaldesa los reyes y salir al balcón del ayuntamiento que da al Duero, porque este año la cabalgata no pasará por la Plaza Mayor sino que continuará por la calle Postas, Jardines de Don Diego, Plaza de la Virgencilla, Arco Isilla y calle Isilla hasta llegar a la Casa de Cultura donde los Reyes recogerán las peticiones de niños y niñas que recibirán un primer obsequio con la colaboración de Blas-Gon. Por cierto que la organización pide especial precaución este año por las obras que se llevan a cabo en la Banca Pecho y la propia casa consistorial, por lo que insiste en que el público no se acerque a los espacios vallados.

Pero los Magos de Oriente también van a tener un gran recibimiento en otros puntos de la Ribera. En Gumiel de Izán, por ejemplo participan bailando los niños del grupo de folklore El Puerro a partir de las siete y media de la tarde, se repartirán patatas asadas y la asociación de mujeres La Hoz ofrecerá rosco y chocolate. En Fuentespina también habrá villancicos por parte del coro parroquial en la residencia de ancianos antes de la cabalgata que será a las seis y media, amenizada por la charanga Los Chupitos. Al final habrá chocolate y sopas de ajo.

En Roa será media hora después cuando lleguen los Reyes a la Cabalgata, una hora a la que también comienza el recibimiento a sus Majestades en San Esteban de Gormaz.

Pero también el propio día de Reyes 6 de enero la comarca tiene una invitación para poner el broche a las fiestas navideñas: por segundo año La Vid celebra su Belén Viviente. Será en el monasterio a partir de las seis de la tarde.

Y en Gumiel se rematan las fiestas navideñas mañana con un concierto de música folk a cargo de Luis Antonio Pedraza en el local de La Peña a partir de las siete y media.