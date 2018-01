Melchor, Gaspar y Baltasar traen la ilusión a los niños de Oviedo

En Oviedo una larga cola de niños con sus padres esperaban a que las puertas del Teatro Campoamor se abrieran a las 12 del mediodía para poder hablar con los Reyes Magos de Oriente, Gaspar, Melchor y Baltasar, recién llegados a la ciudad. Ilusión y nervios entre los más pequeños, sentimientos que se han contagiado a los mayores allí presentes, y no es para menos, escuchándoles pedir sus regalos, lo que más les gusta y esperan recibir mañana día 6 bien temprano. Aunque no todo son juguetes, porque los niños no dejan de sorprendernos, alguno ha pedido salud para todos.

Con paciencia, nervios y suerte, porque la lluvia no ha hecho acto de presencia esta mañana, la cola de niños se iba haciendo más y más larga frente al Teatro Campoamor para ver a los reyes magos y pedirles de viva voz sus regalos, los que esta noche les dejarán en los salones de sus casas. Algarabía al abrirse las puertas del teatro donde Melchor, Gaspar y Baltasar y sus pajes lo tenían todo organizado para escuchar atentamente a los niños. Estos son los deseos de Nico, Clara, Erika y Nora, que por cierto, este año se han portado todos muy bien.

Y los Reyes Magos también tienen deseos, no son regalos ni juguetes. Gaspar, Melchor y Baltasar piden lo que ellos mismos dan: ilusión, magia y que los padres dejen a los niños ser los protagonistas.

Dos niños hablan con el Rey Mago Baltasar. / Alejandra Martínez

Tras la recepción real, queda la cabalgata que en Oviedo partirá a las seis y media de la tarde, de la calle Independencia para recorrer como cada año las principales calles de la ciudad.