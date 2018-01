"No tengo ni idea... no sé qué decir"

José Ángel Ziganda, técnico del Athletic Club, ha asegurado que no tiene "ni idea" sobre si Kepa Arrizabalaga pasó ayer reconocimiento médico en Madrid para su inminente fichaje por el Real Madrid, como han publicado este viernes varios medios de comunicación.

"No tengo ni idea, no sé que decir", ha respondido cuando se le ha cuestionado directamente sobre este asunto antes de recordar que por la mañana el portero internacional estuvo en Lezama "siguiendo el proceso de recuperación" de la lesión en el pie derecho que le mantiene de baja desde mediados de diciembre.

"No tengo nada más que decir", ha apostillado antes de añadir que "por supuesto que no" tiene constancia de que por la tarde el jugador viajara a Madrid.

Acerca del estado del portero internacional, Ziganda ha señalado que el pasado martes Kepa "hizo una intentona de dar un paso más" en su recuperación "con esas prisas que tiene por entrenar" y que tras esa sesión que realizó en Lezama a las órdenes de Imanol Etxeberria "ha recaído y está bastante incómodo".

"No termina de remontar esa molestia y esperamos que la semana que viene se incorpore con el grupo y pueda hacer algo más", ha agregado.

Ziganda ha comentado además que ve a Kepa "mentalmente bien", a pesar de los constantes rumores que le colocan fuera del Athletic.

"Está bien, las conversaciones son normales, sus caras son normales y no ha cambiado nada de hace un mes a hoy", ha apuntado el navarro, quien sí ha admitido que aunque el equipo "está muy centrado" en el próximo partid frente al Alavés "lo que está claro es que todo el ruido que haya fuera no es bueno".

"En mi caso particular no se me hace difícil abstraerme, siendo consciente de que son temas externos, de que no favorecen y que cuanto antes acaben mejor. Pero, sinceramente, estamos centrados en el día a día y en lo que nos interesa de cara al domingo", ha zanjado sobre este asunto.