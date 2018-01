Fechas y horarios del Carnaval de Cádiz 2018

El Carnaval de Cádiz 2018 ya tiene su calendario. Ya tiene sus fechas y horarios. Y es uno de los más madrugadores. De hecho, casi se mezcla con la Navidad. Apunten en sus agendas porque esto ya no hay quien lo pare.

7 de enero de 2018. Erizada: Con los regalos de Reyes recién estrenados, se celebran las fiestas gastronómicas diurnas de arranque de la fiesta. La Erizada se celebrará en el barrio de la Viña, organizada por la Peña El Erizo, con las actuaciones de Los cleriguillos, el coro juvenil Los emisarios, la chirigota del Cascana Cai de mi arma, Los campeones del Noly o El rubio de la derecha, venida de Aguilar de la Frontera, provincia de Córdoba. Se reparten este año 400 kilos de erizos. Desde las 13:00.

9 de enero. Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2018 (COAC 2018). Arranca la batalla de coplas desde el Gran Teatro Falla en su fase de preliminares. Casi 170 agrupaciones compiten este año. Habrá 19 funciones, con siete agrupaciones cada una hasta el 27 de enero, salvo viernes y sábado en la que actuarán ocho. El jurado presidido por Jesús Monge decidirá quién pasa o no a cuartos estrenando un nuevo método. Debe seleccionar 22 comparsas, 17 chirigotas, 11 coros y cuatro cuartetos bajo la consideración de apto y no apto. Los puntos de esta fase no se acumularán en la siguiente. Cada sesión comenzará a las 20:30. El día 27 de enero se sabrá el primer corte del jurado.

11 de enero. COAC juvenil 2018. El concurso oficial del Carnaval de Cádiz en su modalidad de juveniles arranca sus semifinales el 11 de enero. Se extenderá hasta el 14 de enero, día en el que se conocerán las finalistas. Todas las sesiones comienzan a las 16 horas en el Teatro Falla.

13 de enero. Pestiñada 2018. La fiesta gastronómica de los pestiños y el anís deja de ser la primera del año debido a que sus organizadores, la Peña Los Dedócratas, ha preferido no hacerla coincidir con el día de Reyes 6 de enero. Como siempre, habrá coros en el tablao instalado en la plaza de San Francisco. Arranca a las 22 horas.

14 de enero. Ostionada 2018. La Peña El Molino reparte ostiones, pimientos asados, cervezas y manzanilla en la plaza de San Antonio. Actuarán, además, la chirigota del Love o la antología de Luis Ripoll, entre otras. Fiesta que se anima desde las 13 horas.

20 y 21 de enero. COAC infantil 2018. Las semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz para la cantera infantil se celebran dos días en el Teatro Falla. El 21 de enero se conocerá cuáles pasan a la final. Las dos sesiones empiezan a las 16 horas.

29 de enero. Cuartos COAC 2018. Los cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz en su modalidad de adultos comienzan este lunes y se extenderán hasta el sábado 3 de febrero. Las sesiones comienzan a las 20:30 horas.

4 de febrero. Final COAC infantil 2018. La final de la cantera se celebrará en el Gran Teatro Falla aprovechando la jornada de descanso entre cuartos y semifinales de adulto.

5 de febrero. Semifinales COAC 2018. Las semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz en su modalidad de adultos arrancan este lunes y llegarán hasta el miércoles 7 de febrero, cuando se conocerá el veredicto del jurado, en la conocida como noche de los cuchillos largos. En esta madrugada se conocerán qué agrupaciones pasan a la final. Las sesiones están previstas a partir de las 20:30 horas.

8 de febrero. Final COAC juvenil 2018. La final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz en su modalidad de juveniles se celebra en el Gran Teatro Falla aprovechando el día de transición entre la última semifinal y la final de adultos.

9 de febrero. Gran final COAC 2018. La gran final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz se celebrará este viernes desde las 20:30 hasta la mañana del día siguiente.

10 de febrero. Sábado de carnaval. En este día se celebra el primer carrusel de coros en horario de mañana por la Segunda Aguada, llegará a las 21 horas desde la plaza de San Antonio el pregón a cargo de Las Niñas de Cádiz y la ya conocida Batalla de Coplas, una gala con las agrupaciones premiadas en el COAC.

11 de febrero. Domingo de carnaval. Se conoce como el domingo de coros, ya que esta modalidad del carnaval se monta en bateas tiradas por tractores que recorren con sus tangos gran parte del centro de Cádiz, en el entorno del mercado central de abastos. Por la tarde saldrá la Cabalgata Magna. Además, desde el mediodía se pueden encontrar las perseguidas chirigotas callejeras e ilegales por cualquier esquina del casco antiguo. La fiesta se extiende hasta bien entrada la madrugada.

12 de febrero. Lunes de coros o de resaca. Día festivo en la capital gaditana. Se repite el carrusel de coros y las actuaciones de agrupaciones y chirigotas callejeras.

13 de febrero. Quema del Dios Momo. El martes continúan ya por la noche las actuaciones de agrupaciones callejeras. Además, a eso se añade, también en horario nocturno, la quema del Dios Momo en la plaza de San Antonio. Este año estará encarnado por Antonio Martín, quien hará una alegoría de la despedida a a esta fiesta, con actuaciones carnavalescas.

Del miércoles 14 al sábado 17 de febrero. Numerosas actuaciones en tablaos repartidos por toda la ciudad, actuaciones de agrupaciones callejeras, degustaciones gastronómicas, conciertos... El programa es muy amplio. El jueves 15 de febrero está prevista la gala del Carnaval en la escuela y la final de romanceros.

Domingo 18 de febrero. Quema de la Bruja Piti. La fiesta se despide oficialmente en Cádiz con la quema de esta figura y una sesión de fuegos artificiales desde el castillo de San Sebastián, en la playa de la Caleta.

Sábado 24 y Domingo 25 de febrero. Carnaval Chiquito o de los 'jartibles'. El fin de semana del 24 al 25 de febrero son muchas las agrupaciones, sobre todo las callejeras o 'ilegales' que siguen cantando por varios rincones del casco antiguo.