Bakambu: "Era una oportunidad que no podía dejar pasar"

El delantero franco-congoleño Cedric Bakambu ha asegurado hoy que su marcha al al Beijing Guoan de China se debe a que era una oportunidad que no podía dejar escapar.



A pesar de que los clubes han no han hecho el anuncio oficial del traspaso del futbolistas, Bakambu ha acudido hoy a despedirse de los que han sido sus compañeros en las dos últimas temporadas y ha dado por hecha su marcha.



"Está todo cerrado y ahora estoy esperando a que se solucione el tema entre los dos clubes y ya está", ha dicho Bakambu a Efe poco después de despedirse de sus compañeros.



"Las cosas cambian muy rápido, pero yo hace tiempo que tengo esta oferta y no quería decir nada a nadie. Estoy contento, pero a la vez triste, un poco de las dos cosas. Pero esta es la vida de un jugador y es así como vienen las cosas", ha comentado el delantero.



Bakambu considera que su marcha al Beijing Guoan chino es una oportunidad que la va a cambiar la vida pero "no es nada fácil tomar una decisión", ha comentado. "Lo he hablado mucho con mi familia y al final tomamos esta decisión, que creo es lo mejor", ha agregado.



Además, el atacante franco-congoleño ha asegurado que ha estado "muy bien" en el Villarreal, con el que cree que ha hecho "dos años muy buenos" y al que ha agradecido el trato recibido. "Estoy triste por salir ahora, pero esto es así", ha manifestado.



"En todo este tiempo he notado mucho el cariño de la gente del Villarreal y que siempre han estado conmigo. Yo también les quiero mucho. Por eso quiero despedirme de ellos y quiero decirles adiós", ha añadido sobre su marcha.



Sobre su estancia en el Villarreal, el futbolista ha asegurado que guarda grandes recuerdos de haber jugado con "-Carlos- Bacca o -Roberto- Soldado y con muchos otros compañeros" con los que ha disfrutado "mucho". "Mi mejor recuerdo es el partido con el Liverpool aquí en casa", ha concluido

Seguir leyendo