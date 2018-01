La Guardia Civil justifica los riesgos por no haber detenido antes a "El Chicle"

El coronel Jambrina considera que se hicieron las cosas correctamente. En declaraciones a la Cadena SER reconoce que corrieron un riesgo al no detener al Chicle a pesar de la certeza de que era el autor de la desaparición de Diana Quer pero lo justifica, cree que el riesgo era mayor si por una detención precipitada no conseguían una condena. El coronel Jambrina admite que si no se llega a frustrar el secuestro de la joven de Boiro podíamos estar ante otro caso como el Diana Quer..." cuando ya ha pasado por el juez y el juez ha dicho que no hay motivos para procesarlo no podemos estar detrás como si que estábamos esporádicamente para hacerle sentir que estaba siendo objeto de vigilancia y que seguía en el punto de mira. Asì que yo creo que lo hicimos correctamente".

El responsable de la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña asegura además que se están investigando otros posibles casos similares por si existe alguna vinculación con el Chicle, algo que en este momento parece improbable..."de momento lo vemos improbable porque ya de un examen preliminar pues no nos aparece nadie con este perfil, teniendo en cuenta que las víctimas que buscaba eran chicas muy jóvenes. Su cuñada Vanesa tenía 17 años cuando sufre la supuesta agresión, digo supuesta porque el juzgado determinó que no había delito, el ataque a Diana con 18 años y el ataque a la chica de Boiro que aparenta unos 20".

El coronel Jambrina considera que la motivación de este crimen es sexual pero no quiere entrar a valorar si estamos ante un delito de violencia machista.