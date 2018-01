"Nunca serán decisiones populares"

En su primera comparecencia del año, Rubén de la Barrera analizó todos los frentes abiertos de la Cultural, desde su irrupción en el mercado y la operación salida hasta las necesidades del equipo en la segunda parte de la temporada que arrancará con el derbi territorial que el domingo les medirá al CD Numancia (18.00 horas, Reino de León).

El mercado:

"Seguimos inmersos en estabilizar nuestro rendimiento, ser capaces de ajustar aquello que me gustaría dar una vuelta de cara al segundo ciclo de competición y ello atiende a las posibilidades que tiene el club para reforzar su plantilla".

Los fichajes:

"Moutinho nos dará variabilidad porque puede actuar en posición exterior e interior, aunque probablemente predomine su influencia desde fuera. A Ángel le conozco bien y presenta gran versatilidad. Conmigo en el Valladolid B llegó como extremo jugando en los dos perfiles y ese año en algún momento actuó como lateral. Viene para ser uno más y darle otro empujón a la plantilla. Ideguchi destaca por su gran disciplina, su organización y es muy capaz para los primeros momentos de la jugada y para otros, El club está haciendo cosas para minimizar el impacto que pueda tener en él este cambio".

La salida de Julen Colinas:

"Decisiones populares nunca van a ser porque habrá gente que no esté de acuerdo, pero se trata de tomar decisiones para buscar el bien común. Puedo decir que todos los futbolistas conocen y saben lo que hay y lo que deja de haber. A Julen le tengo mucho aprecio por todo. Estos movimientos se producen en todos los equipos del mundo a estas alturas, sean ciertos o no".

Nuevas operaciones:

"Dependerá de las posibildiades que ofrezca el mercado, y en cuanto a las posiciones, las conoce el club. Se viene trabajando desde hace tiempo independientemente de la categoría. Lo que llegue tiene que mejorar lo que hay, aportar ilusión y experiencia porque ahora esa jerarquía es determinante. La lesión de Albizua es un contratiempo porque aporta muchas cosas. Si necesitamos un central, el club lo sabe. No creo que vaya a llegar un refuerzo que haga que la Cultural pase a ser el Osasuna, el Granada, el Tenerife o el Cádiz de la categoría; a eso no podremos optar".

Ouasim Bouy:

"No voy a hablar de gente que no está. Los motivos por los que él no jugaba los conocía. Intentamos que los jugadores que no tienen la participación que deseaban conozcan los porqués".

El Numancia y su resaca:

"El paso del Real Madrid hace que te olvides de lo que tienes el siguiente domingo, pero creo que por como lo han gestionado y por alineación han demostrado que tenían nuestro partido en mucha consideración. Lo hicieron francamente bien y me espero un equipo competitivo, muy complicado y que se preocupe por seguir demostrando el porqué de su puesto actual. Dispone de buenos futbolistas y creo que esta eliminatoria les afectará en nada"

Aspecto a mejorar:

"Tenemos que dar un paso al frente y de obligado cumplimiento en defensa. Tenemos que estar muy por encima del nivel de exigencia que la categoría implica".

La afición:

"Lo vivido ayer en el estadio con los más pequeños me hace estar muy orgulloso; cuando llegué eso no existía. Ahora en la ciudad ves de todo, gente joven, más o menos joven con bufandas y camisetas. En León la gente tiene que ser de la Cultural y se está empezando a implantar".