El Ayuntamiento de Torrejón da un ultimátum al Gran Circo Mundial

Nunca el circo se había quedado tan serio. En diez días, el prestigioso Gran Circo Mundial tiene que abandonar Torrejón de Ardoz por decreto de alcaldía. Sus funciones eran uno de los atractivos de la programación navideña en Torrejón, pero no hay funciones desde el pasado día 28 de diciembre. Trabajadores y artistas decidieron que el espectáculo no podía continuar. No podía porque llevaban casi dos años sin cobrar en algún caso, de hecho, los propios empleados habían denunciado ya los impagos de la empresa.

El maestro de ceremonias, ‘Popey’ confirma que ya conocen el ultimátum de desalojo que ha dado el ayuntamiento, y pone en evidencia el problema en el que podrían encontrarse buena parte de sus más de 60 trabajadores, sin sitio adonde ir.

Según los trabajadores, la deuda total con ellos asciende a 200.000 euros. Había un compromiso de pago del 50%, pero esa promesa no se ha cumplido.