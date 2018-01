Tensión en Menorca por el decreto de guarderías

Descontento entre los partidos de Menorca por el hecho de que el Govern no haya paralizado aún la tramitación formal del decreto de guarderías. La Isla sólo acepta que los centros para 0-3 años tengan una clara vertiente edicativa y no asistencial.



Més per Menorca ve muy preocupante que el Govern balear no haya paralizado formalmente la tramitación del decreto de guarderías. Se esperaba que se diera este paso este viernes por la mañana pero no ha sido así. Para el portavoz de Més per Menorca, Manel Martí, esto sólo genera tensiones innecesarias.

Martí recuerda que en Menorca hay una postura unánime para que las escuelas de 0-3 años tengan una clara vertiente educativa y no asistencial como guarderías. Además, desde Menorca se recalca que cada isla tiene una realidad diferente en este tema y por ello se quiere que cada Consell Insular tenga potestad para ordenar el sector.

Precisamente el conseller de Cultura en Menorca y también miembro de Més, Miguel Ángel María, alerta que hay demasiados movimientos y declaraciones que hacen pensar que el Govern balear quiere crear una doble red de centros infantiles con las llamadas guarderías de bajo coste.

Desde la formación econacionalista se recuerda al Govern balear que estas guarderías no forman parte de los 'Acords pel Canvi' lo que implicaría que lo rechazarían en el Parlament.

Por su parte la secretaría general del PSOE en Menorca, Susana Mora, recalcó la necesidad de hacer un estudio sobre la situación real del problema en Balears para poder iniciar un diálogo con el sector y encontrar una posición que satisfaga a la mayoría de las partes.