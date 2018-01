Los lorquinos reducen su consumo medio de agua en 73 litros en diez años

El consumo medio diario de agua por habitante en Lorca ha registrado un descenso de 73 litros en los últimos 10 años. Se trata, han informado fuentes municipales, de una de las conclusiones principales del análisis de los datos elaborado por parte de los técnicos de la empresa mixta Aguas de Lorca, que han cruzado los principales guarismos obtenidos en los últimos años en relación con el consumo de agua.

El concejal de Agua en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Francisco Martínez ha sido el encargado de explicar este jueves los detalles de este análisis, en el que "los números evidencian que los lorquinos estamos cada día más concienciados y responsabilizados en el uso más óptimo y eficiente de nuestros recursos hídricos".

En este sentido, se ha mostrado orgulloso al afirmar que "somos un ejemplo a seguir, una realidad que adquiere precisamente en estos momentos mayor importancia que nunca debido a la sequía que no solo padece el sureste español, y especialmente nuestra comarca, sino todo el territorio nacional".

Ha asegurado que los lorquinos otorgan al agua "el auténtico valor que posee, desterrando malos hábitos y excesos en el consumo, de forma particular en cuestiones domésticas habituales". Así, contribuyen con diversos gestos a respetar nuestro medio natural, "como es el caso de cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes, no derrochar agua en la ducha o no utilizar electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas hasta completar su capacidad, entre otras".

Martínez ha explicado que, desde 2007 y hasta 2016, el consumo medio diario de agua por cada habitante en el término municipal de Lorca se ha reducido en 73 litros, según los datos de la empresa mixta Aguas de Lorca, que recoge "un amplio historial del servicio de suministro de agua potable en el municipio".

Este análisis se remonta al año 1999 cuando se creó la empresa, y en el que el consumo medio por habitante era de 311,2 litros diarios. A partir de esa fecha, paulatinamente y de forma sistemática, han remarcado desde el Consistorio lorquino, se ha ido reduciendo el consumo hasta llegar a 180,6 litros en el año 2016, lo que supone una disminución en ese periodo de 18 años de 130,6 litros cada día por habitante, casi un 42 por ciento.

En Lorca se suministra agua potable a unos 92.718 habitantes. La red de distribución domiciliaria de agua potable, han recordado las mismas fuentes, está compuesta por tuberías de diversos materiales y diámetros con longitud total de unos 1.160 kilómetros y unas 22.798 acometidas a inmuebles.

El edil de Aguas de Lorca ha detallado que el primer descenso en el consumo se produjo en el periodo 1999-2007, consiguiendo situarlo en 253,8 litros, lo que supuso una disminución en ese periodo de 57,4 litros cada día por habitante, un 19 por ciento menos. Posteriormente, en estos últimos 10 años, se ha conseguido otra reducción que alcanza los 180,6 litros, lo que se ha traducido en otra gran disminución en ese periodo de 73,2 litros cada día por habitante, un 29 por ciento.

Juan Francisco Martínez ha reseñado que, si este mismo análisis se circunscribe al perfil del consumidor doméstico, el consumo por habitante y día se situaría en el umbral de los 113 litros. Los abonados al servicio de agua potable en 2007 eran 35.264 y en el año 2016 se situaron en 37.372, lo que representa un aumento de unos 2.108 abonados, un 6 por ciento más, en un periodo en el que también aumentó la población de Lorca unos 1.778 habitantes, un 2 por ciento.

Pese a ambas subidas de población y abonados, la compra de agua se ha reducido en unos 2,25 millones de metros cúbicos, con lo que ha supuesto un ahorro en la adquisición de agua para el municipio de un 27 por ciento, han subrayado fuentes municipales.

Así, en este ahorro de agua ha tenido gran influencia el plan de modernización de instalaciones y el aumento en la eficiencia y tecnificación afrontado por la empresa mixta para evitar fugas y escapes en las tuberías, así como la colaboración ciudadana, concienciada si cabe aún más en esta comarca sobre la necesidad de ahorrar agua.