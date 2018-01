Eusebio: “No nos ponemos límites en 2018”

Eusebio, entrenador de la Real, ha comparecido este mediodía de cara al primer partido realista de 2018, el domingo en campo del Leganés, contra el que deja abierta la posibilidad de que Januzaj se pueda recuperar a tiempo.

-Januzaj puede llegar. “La semana, salvo Carlos Martínez y Alberto de la Bella, que han entrenado aparte, y Januzaj ha entrenado algo con nosotros, así que las sensaciones han sido buenas”.

-Sevilla, camino a seguir. “En principio la idea es seguir en la línea de rendimiento y juego de los últimos partidos antes del parón sino que nuestro propósito de cara al nuevo Ali es lograr una mayor solidez en nuestro juego que nos permita tener una mayor regularidad. Por ahí pasa nuestro crecimiento, y eso nos permitirá sacar más rendimiento a todo lo bueno que hacemos en los partidos y así serán mejores los resultados. El Leganés es un rival complicado que en su casa es muy fuerte y un club que crece temporada tras temporada, y eso dice mucho de su entrenador porque todos los jugadores que van allí tienen buen rendimiento, y plantea diferentes estilos dependiendo del rival, pero con una línea muy estable de juego, basándose en defensa por lo que le permite aprovechar bien los goles que marca, así que nos espera un rival muy complicado, pero la idea es imponer nuestro juego”.

-Calendario menos cargado en enero. “La idea es aprovechar estas semanas que tenemos con un partido cada semana para preparar bien los partidos y tener más sesiones de entrenamiento, y trabajar en nuestra mejora siendo más regulares y teniendo más equilibrio en nuestro juego”.

-Deseo para 2018. “Le pido al 2018 que seamos capaces de lograr nuestra consistencia necesaria cuando antes y continuar con este crecimiento, y seguir disfrutando del día a día de la plantilla que tenemos, con mucha calidad y equilibrada. Queremos darle muchas alegrías a nuestra afición, y lograr hacer cosas importantes, porque tenemos las condiciones necesarias para hacerlas y dependerá de nosotros, que trabajamos con ambición”.

-Ambicioso. “No hay que ponerse límites este año, hay que aspirar a todo, tenemos ahí puesto nuestro reto, en aspirar a todo, y en Liga queremos mejorar lo de la próxima temporada. A través de lograr conseguir mayor fortaleza, somos un equipo con muchas y buenas condiciones, y si lo logramos podemos ganar a cualquier rival”.

-Iñigo Martínez, lateral o central. “Iñigo es un gran jugador y creo que poco a poco centrarse en hacer más cosas. Es un central con un nivel altísimo y es tan bueno que ha demostrado que cuando se le ha necesitado de lateral ha rendido muy bien”.

-No ficharán ahora. “Creemos que no tenemos necesidad de incorporar a nadie, tenemos siempre la posibilidad de ante cualquier urgencia que suban los chicos del filial, así que tal y como tenemos la plantilla, está equilibrada y compensada. Lo que es cierto es que estamos en una fase con el mercado abierto y no podemos descarta que cualquiera de los jugadores de la plantilla que igual quiere salir, así que debemos estar preparados”.