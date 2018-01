El primer examen del año será en Las Arenas

La cuesta de enero, arenas movedizas, mucho que perder, poco que ganar..., cuantos tópicos se pueden aplicar al Arenas de Getxo-Racing. Todos ciertos desde la perspectiva racinguista, que necesita sumar los tres puntos antes de encarar, sucesivamente, al quinto, al primero y al segundo de la tabla, Gernika, Mirandés y Sporting B a lo largo de las tres próximas semanas. Tener éxito en este envenenado mes de enero será vital para que los de Viadero mantengan opciones de pelear por el campeonato.

Para el partido de Las Arenas, domingo a las 17:00, el técnico racinguista dispone de toda la plantilla a su disposición, aunque a Raúl y Regalón, que acaban de recibir el alta, no les forzará y no entrarán en la lista de convocados. El partido estará marcado, sin duda, por el terreno de juego del estadio de Gobela, muy pequeño y de hierba artificial, que encamina el partido a un juego directo en el que la posesión del balón no será determinante.

La alineación más probable de los racinguistas será casi igual a la que acabó ganando 2017 en Irún, con un único cambio, Antonio Tomás por Gándara, lo que retrasará de nuevo la posición de Hranero al centro de la defensa. Iván Crespo; Córcoles, Gonzalo, Granero, Castañeda; Antonio Tomás, Sergio Ruiz, öscar, Héber; Juanjo y Aquino.