Setién: "Estoy seguro de que será un partido muy igualado"

Quique Setién afronta su primer derbi como entrenador del Betis pero conoce perfectamente lo que supone este partido en la ciudad. De hecho, unos trece mil aficionados se ha dado cita esta mañana en el Villamarín para presenciar el entrenamiento a puerta abierta que ha hecho el equipo. No obstante, el técnico cántabro no podrá vivirlo desde el banquillo por la sanción de tres partidos que le impuso el Comité de Competición por su expulsión en el encuentro ante el Athletic. Al margen de mostrar su "impotencia" por la sanción, confirmó que Rubén Castro irá convocado y se mostró convencido de que será un partido muy igualado a pesar de contar el Sevilla con el factor campo a su favor y de la diferencia existente ahora mismo en la clasificación entre ambos equipos. Sí incidió, aunque fuese de pasada, en algo que seguramente genere cierta polémica: "Espero que los factores externos a lo que son los jugadores no influyan en el resultado final del partido".

Estas son las declaraciones efectuadas por el entrenador del Betis en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla:

Sanción de tres partidos: "Me lo tomo con mucha resignación pero tengo una sensación de impotencia y frustración enorme. Creo que las consecuencias han sido totalmente desproporcionadas con respecto al hecho. Me embarga una impotencia enorme pero es lo que hay. No creo que haya dado motivos para ser sancionado de esta manera".

Su ubicación durante el partido: "No sé si quedarme en casa y verlo por televisión o colocarme en un palco, que es lo más normal. Lo que sí voy a hacer es ir por la mañana a misa a pedir perdón, hacer un examen de conciencia y tratar de comportarme como una persona ejemplar".

Rubén Castro: Es una pequeña incógnita saber cómo va a estar. Porque una cosa es entrenar y otra jugar. Seguramente no va a estar en su mejor estado de forma. Él ha venido bien, había estado un poco enfermo la semana pasada, pero ahora sí puedo esperar que pueda ir estando mejor conforme vaya entrenando. Irá convocado pero vamos a ver cómo está el partido y las circunstancias que se den en él".

Sensaciones: "Yo estoy absolutamente seguro de que será un partido igualado entre dos equipos que se van a dejar el alma. El Betis va a competir, estamos en un buen momento, he visto los entrenamientos y el trabajo que está detrás. Tenemos a muchos futbolistas que están bien, que les veo bien y espero que haya una igualdad y que se decida finalmente a nuestro favor. Me gustaría que lo que cada equipo muestre en el campo se refleje después en el resultado. Espero que podamos ganar jugando bien, además".

El Sevilla y su nuevo entrenador: "Le vimos contra el Cádiz y tenemos las referencias de otros equipos del entrenador que lo va a dirigir. Es obvio que no es Berizzo. Creo que podemos intuir cómo van a jugar, no creo que vayan a hacer algo extraordinario que nos coja descolocados. Conocemos a todos los futbolistas, sabemos cómo juegan. Será difícil que nos podamos sorprender unos u otros".

N'Zonzi: "No sólo tiene a N’Zonzi, tiene muy buenos futbolistas de nivel. Es de un nivel extraordinario, quizás un top, no lo sé exactamente. Es un futbolista a tener en cuenta pero tampoco podemos estar mirando a los jugadores de forma individual. Nosotros dependemos mucho de lo que hagamos nosotros, por encima del rival. Espero que nosotros, que tenemos las cosas bastante claras a la hora de jugar nuestro fútbol, saquemos ventaja de eso".

Ganar el derbi: "La victoria supondría, además de un bálsamo, una respaldo importante a nuestra idea. A ver si gozamos de esa suerte que es también necesaria en momentos puntuales como es éste".