La epidemia de gripe obliga a reforzar plantillas en los hospitales

Al menos nueve hospitales de la Comunitat han solicitado ya refuerzos de plantilla para hacer frente a la epidemia de gripe que esta temporada ha empezado antes, y nos encontramos con un índice de incidencia de 200 casos cada cien mil habitantes. Un índice que se considera ya epidemia, aunque en una cantidad todavía baja.

Según la Directora General de Epidemiología de la Generalitat, Herme Vanaclocha, estos picos del virus suelen presentarse hacia finales de enero o principio de febrero, y este año empezó pocos días antes de Navidad, y de forma muy rápida ha llegado a los 200 casos, que el año pasado no llegamos a alcanzar. Y el dato, sin duda, más importante, es que de esos 200 casos, el 95 por ciento no estaban vacunados. La Directora General asegura rotunda que no nos damos cuenta de la importancia de vacunarse, porque la gripe es una enfermedad grave y que puede dejar el sistema inmunológico debilitado:

La Directora de Epidemiología asegura que la gripe golpea especialmente a las personas mayores, que son más vulnerables. Al vacunarse tan poca gente, los contagiados sufren síntomas más graves y colapsan las urgencias. Dentro del Plan de Contingencia para afrontar estas situaciones, Conselleria contempla la contratación de 121 profesionales en todos los Departamentos de Salud, que engloban 11 médicos, 49 enfermeros, 39 auxiliares y 22 celadores.

Casi una decena de hospitales lo han solicitado ya: en Alicante, el San Juan, el General, el de Elda y el de Elche. En Valencia, los de Xàtiva, el Clínico, La Fe y el de Requena. Y en Castellón, el General. Además, los Puntos de Asistencia Sanitaria de toda la Comunitat Valenciana se han reforzado con 10 profesionales sanitarios. A ellos se unen las 8 plazas de enfermería para los CICU de la Comunitat Valenciana convertidas ya en plazas estructurales.

Herme Vanaclocha recuerda que aún estamos en periodo de vacunación y llama a la población, sobre todo de riesgo a que se vacune, porque el pico epidemiológico va a seguir y se va a prolongar, por lo menos en las próximas dos semanas. Vacunense, por favor: