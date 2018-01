ASAJA no reparte carbón

La organización agraria ASAJA no celebra este año su tradicional cabalgata de reyes reivindicativa que suponía la entrega de carbón a quien, o quienes, este sindicato consideraba había perjudicado más al campo en Castilla y León.

En esta ocasión, al coincidir con año electoral en el campo el próximo mes de febrero, se ha preferido "no mezclar las cosas para evitar suspicacias" y seguir con los preparativos electorales en el medio rural, en cada pueblo de CYL, como explicaba en la SER Donaciano Dujo, presidente de esta organización en al comundiad.

Pero el hecho de no celebrar esta cabalgata no exime de saber a quien se destinaría el carbón. Dujo asegura que lo tiene muy claro, "este año el carbón debería ir para las administraciones central y autonómica por no haber concedido ayudas directas al sector en un año de muy malos resultados por la sequía".