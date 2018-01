La Liga LEB ORO no para en Navidad y el CBC Carramimbre después de ganar en Barcelona en la previa de la Noche Vieja, juega este domingo después de Reyes en Pisuerga (19:00 horas) ante Palma. Paco García no se fía de un equipo que no pasa por su mejor momento y tampoco le hace mucha gracia no haber tenido descanso estos días para su equipo y confían en dar la mejor cara ante su público.

