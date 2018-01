El gobierno de O Porriño se someterá a una moción de confianza para sacar los presupuestos de 2018

El último presupuesto del concello de O Porriño se redactó en 2012 y seis años después las partidas no se corresponden ni se ajustan a las necesidades del Concello. La actual alcaldesa Eva García de la Torre ha visto como desde que gobierna su propuesta para las cuentas se han rechazado sistemáticamente, pero este año, nos dice, no pasará, de una forma u otra espera aprobar los presupuestos de 2018 “y ya adelanto que si es necesario me someteré a una moción de confianza”, ha asegurado durante una entrevista en el programa Plató Abierto de Localia Televigo.

Por lo de pronto el documento ya está redactado y entregado a la oposición. El próximo miércoles se reunirán con los sindicatos en la mesa de negociación, paso previo a llevarlo a la comisión informativa que de la torre espera celebrar el lunes día 15.