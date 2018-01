Aragón recibirá 148 millones menos si no hay Presupuestos del Estado

El gobierno aragonés va a pedir una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque considera que hay criterios legales suficientes para mantener la aportación del Estado a Aragón de 3.554 millones de euros, a pesar de no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. La carta, fechada el 2 de enero, deja a Aragón con 148 millones menos.

El argumento en el que se basa el Ministerio de Hacienda para reducir esta partida que llega a través de la financiación autonómica es que no se han aprobado las cuentas para el 2018. Fernando Gimeno, consejero de Hacienda, señala que en en esa misiva "nos comunican simplemente que la participación que vamos a recibir durante los próximos meses hay que adecuarla a la prórroga presupuestaria".

Un escenario que ya advirtió Gimeno que podía darse aunque no lo comparte porque dice que la ley permite acceder a los fondos completos del sistema de financiación cuando se da esta situación. En cualquier caso, Gimeno está convencido de que habrá PGE y señala que si se prorrogan esta cuestión no sería la más grave, puesto que habría otras políticas que estarían seriamente comprometidas como el FITE.

Para poder sacar adelante las cuentas del 2018 Gimeno pide que se vuelva a reunir en Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir estos nuevos datos, pero además, remarca que "pensamos en Aragón que existen criterios legales suficientes como para que no haya que hacer una previsión de este perfil por parte del gobierno central sino que los ingresos de las comunidades autónomas no tienen nada que ver con las partidas presupuestarias sino con la recaudación real de ingresos que va a tener el Estado y porque están reguladas en la ley que regula la financiación autonómica", Por eso, incide Gimeno, "hay criterios legales de sobra como para mantener la totalidad de los ingresos haya o no haya presupuestos porque el Estado va a ingresar lo mismo, hay o no haya presupuestos".

Al final, la complicada situación política de Cataluña está condicionando y deteriorando al resto de comunidades autónomas.

Reacciones de los grupos políticos

¿Como lo ven los grupos parlamentarios aragoneses? Chantaje o bajura política son algunas de las expresiones que utilizan los partidos para definir la actitud de Montoro y su comportamiento con las autonomías.

Desde CHA destacan la inacción del Gobierno de Rajoy y le piden que sea valiente y resuelva ya el problema de la financiación autonómica. Para Carmen Martínez, de CHA, "estamos ante una nueva oleada de recortes porque si Aragón deja de recibir 148 millones del PGE, se notará a la hora de hacer políticas".

Desde Podemos, Maru Díaz, no se sorprende por esta carta, que dice, es la segunda en 15 días y "lo que está haciendo Montoro es usar el dinero de aragoneses, un dinero que ya es nuestro, para usarlos como paganos por una incapacidad política que tiene el PP de conseguir sumar mayorías para pactar un presupuesto".

Patricia Luquin, de IU, dice que es una carta inaceptable porque "es un chantaje absoluto; se está jugando con algo tan serio como es la financiación de las comunidades autónomas y lo vincula a la obligación de tener los PGE aprobados".

Elena Allué, del PAR, tiene claro que lo que hay que hacer es que se convocara "cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se aclaren las cosas y se desbloqueen" ya que "no es una buena noticia que no lleguen fondos que son necesarios para mantener los servicios públicos aragoneses". Según Ciudadanos la pelota ahora está en el PSOE y "de momento, hay margen de maniobra para poder solucionarlo y es precisamente el PSOE el que va a tener mucho que decir y decidir", apuntaba Javier Martínez.

El Partido Popular en Aragón señala que es una circunstancia lógica de la prórroga presupuestaria y de la "falta de acuerdo y de apoyos para su aprobación", ha remarcado Yolanda Vallés. "Lo que simplemente ha hecho el Ministerio de Hacienda es algo que hacen todas las comunidades autónomas cuando tienen trasferencias permanentes; es la misma comunicación que hizo el Gobierno de Aragón a las comarcas cuando la comunidad autónoma no tenía presupuestos, es decir, que iba a quedar prorrogada la financiación anterior", añadió Vallés.