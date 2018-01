Lucas Alcaraz asume que tocará fichar en enero

Miguel Ángel Corona e Ibán Andrés trabajan, junto con Alfonso García, para reforzar la plantilla en el mercado invernal. Habrá que hacer un esfuerzo extra a causa del control financiero, pero el entrenador granadino no esconde que espera algún futbolista durante las próximas semanas: “Es un tema para la dirección deportiva. Tenemos dos retos y hay que superarlos: recuperar a los lesionados y completar, por decirlo de alguna manera, la plantilla. Se fue Nauzet, Tino Costa tiene para tiempo, Caballero también sufrió una lesión relativamente larga...”.

Rendirse no es una opción en el Almería. Lucas recordó que la temporada no ofrece respiro y toca afrontar la realidad de la mejor forma. A las bajas se les responde con más esfuerzo individual y colectivo: “Ahora mismo nos toca apretar los machos, porque la clasificación está ahí y no entiende de circunstancias, sino de resultados. Quizá estemos en el momento más difícil”.