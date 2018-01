Durante dos horas su corazón no será rojiblanco. Francisco Rodríguez vuelve este domingo al Mediterráneo como rival, ahora con el CD Lugo, y ha recordado su paso por el club como futbolista y entrenador. Inolvidable fue su primer año en la élite, consiguiendo la permanencia en la última jornada frente al Athletic, pero en la campaña siguiente sería cesado al perder 5-2 en Eibar. No guarda ningún rencor al Almería. Nadie puede cerrarse puertas para el futuro, y es que Francisco se emociona cada vez que habla o vuelve a esta tierra: “Siempre es especial regresar a casa. Me han visto crecer como jugador y entrenador. Tengo mi familia y mis amigos, aunque en el club queda menos gente de mi etapa. Me dieron todo lo que tengo y gracias a ellos soy lo que soy”. Con él vendrán Jaime Ramos, José Ortega y Sergio Pardo, un cuerpo técnico casi 100% almeriense.

Lucas Alcaraz

Se ha ganado el reconocimiento de Segunda, y también de Primera, por su dilatada trayectoria en los banquillos. El granadino mantiene su estilo de fútbol y para Francisco tiene mérito lo que ha conseguido en poco tiempo como preparador rojiblanco. “La experiencia de Lucas es muy grande, con muchos partidos en la categoría. Sabe sacarle el máximo rendimiento a los jugadores. Es un Almería que va a campo contrario y nos obligará a estar bastante centrados”.

Aunque los dos llegan con bajas, el míster no cree que se vaya a notar en el terreno de juego. Es ahora, en momentos difíciles cuando se ve la calidad: “Tiene jugadores de primer nivel, a los que muchos querrían tener en su plantilla. En casa se muestran sólidos y sacan resultados desde que llegó Lucas Alcaraz”.