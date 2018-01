La Serranía de Cuenca, en alerta por nevadas durante el fin de semana

A lo largo de este fin de semana se esperan precipitaciones de nieve en la Serranía de Cuenca, donde pueden caer hasta ocho centímetros de espesor en la tarde del sábado, y diez centímetros el domingo, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Las administraciones se preparan para la previsión de nieve y sobre todo para los problemas que pueda dejar en las carreteras.

La Junta cuenta con 25 vehículos entre camiones quitanieves, camiones con extendedores de sal, motoniveladoras y otra maquinaria de apoyo. Asimismo, dispone de 16 depósitos de sal y fundentes repartidos por la provincia, con una capacidad de 3.485 toneladas.

Por su parte, la Diputación dispone de un total de 600 toneladas de sal y cuatro centros operativos, con ocho camiones quitanieves, y diez vehículos más entre motoniveladoras, retroexcavadoras o todoterreno.

Hay 1.560 kilómetros de carreteras de la Red Viaria Provincial. La capital y las localidades de Mota del Cuervo, Motilla del Palancar y Salvacañete serán bases de los centros operativos.

La Diputación ha dividido la geografía provincial en cuatro zonas: una de riesgo muy alto de nevadas y heladas, enclavado en la zona noreste, que comprende La Serranía Alta; otra de riesgo alto, fijada en La Serranía Baja; una tercera de riesgo muy bajo, en el sur de la provincia; y la última de riesgo bajo en el oeste de la provincia.

El Ayuntamiento de Cuenca está pendiente de las previsiones para decidir si activa o no su Plan Municipal de Vialidad Invernal, el PEMUVI. El consistorio ha señalado que ha decidido no activar el PEMUVI al considerarse que los datos no son concluyentes, por el momento, de un fenómeno meteorológico adverso. No obstante todos los servicios que componen el Plan están alertados.