El Gobierno de Canarias espera una bajada del 10 por ciento en las listas de espera sanitarias

En unos días, coincidiendo con el inicio del mes de enero, se darán a conocer las listas de espera sanitaria del archipiélago. Desde el Gobierno de Canarias se espera una bajada al menos de entre el cinco y el diez por ciento con respecto al año anterior.

José Manuel Baltar, consejero de Sanidad, destaca que el pasado 2017 se estuvo trabajando "con la prioridad de disminuir los tiempos de espera de los pacientes". Pretende el consejero que puedan mejorarse unas cifras que dejan a Canarias como la comunidad autónoma donde los pacientes tienen que esperar más para operarse, concretamente, hasta 173 días. "Quiero pensar que los datos van a ser buenos y que van a cambiar la tendencia de ser el vagón de cola del país", aseguró Baltar a la Cadena Ser.

"Esperamos cumplir con el objetivo que nos puso el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, e incluso superarlo", añadió el consejero quien, por otro lado, dice ser consciente de que esto no podrá ser realidad en todos los centros sanitarios. "No habrá los mismos resultados en todas partes porque no todas las instituciones estaban igualmente preparadas: hubo centros a los que tuvimos que dotar de infraestructuras para que pudieran operar más y mejor".

Las últimas cifras oficiales son las de 30 de junio de 2017, cuyo dato más significativo es que descendieron en 2.118 pacientes el número de canarios que aguardan para entrar en quirófano y que la media de días de espera bajó de 180 y se sitúa en 173,94.