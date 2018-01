Cabalgatas de Reyes pasadas por agua

En Alcobendas no han previsto medidas especiales por la previsión meteorológica, más allá de que los participantes aumenten su velocidad en caso de lluvia. Luis Miguel Torres, concejal de Seguridad, afirma que “han llevado huevos a los santos y que han hablado con los Reyes Magos” para intentar evitar el chaparrón. El horario se adelanta media hora respecto al año pasado, así que dará comienzo a han llevado huevos a Santos y han hablado con los Reyes Magos. Se adelanta media hora respecto al año pasado, por lo que empezará a las 18:00 horas en el Bulevar Salvador Allende. Además, se ha cambiado el recorrido, porque según el edil, en el punto en que confluyen la calle Manuel de Falla y la avenida de la Constitución, porque era muy estrecho, así que ahora pasará por Isaac Albéniz. Para saber dónde está en cada momento la cabalgata se ha implantado por segundo año sistema de geolocalización, y los vecinos podrán consultar la posición en Alcobendas.org. Este año hay una zona más para personas con movilidad reducida, con lo que en total son seis los espacios habilitados.

Un deseo que se mantiene en todos los municipios, que haga buen tiempo. “Esperamos que no llueva, si es poquito aguantaremos” explicaba el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero. El regidor tiene esperanza y ha expresado su deseo de que “se pueda celebrar con normalidad la cabalgata”.

La concejala de Festejos de Tres Cantos, Elisa Lidia Miguel destaca como novedad que este año los caramelos no tendrán alérgenos, tal y como habían solicitado los vecinos. Si la lluvia hace acto de presencia, se hará lo que siempre se ha hecho: saldrá la cabalgata. La concejala remarca que las carrozas están hechas a prueba de lluvia, así que esperan que la meteorología no reste emoción al desfile, y ha querido poner el acento en la seguridad, y espera que la emoción propia de este evento no cause ninguna incidencia.

"En Colmenar Viejo nunca se ha suspendido la cabalgata, y va a haber cabalgata pase lo que pase.” Así de contundente se ha mostrado la concejala de Festejos de este municipio, Remedios Hernán al preguntarle qué iba a suceder en caso de lluvia. Lo que si espera la edil es que no llueva mucho para que el espectáculo no desluzca. El Consistorio colmenareño destaca que han puesto a disposición de las familias unas pulseras identificativas para evitar que los niños se pierdan.