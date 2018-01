Los Reyes protagonizan un fin de semana mágico

VIERNES, 5.1.2018

Alcobendas: Exposición ‘El gemelo mental’

-Organiza: Ayuntamiento

-Autor; Víctor López-Rúa

-Hora: de 11,00 a 20,00

-Lugar: Centro de Arte Alcobendas. C/ Mariano Sebastián Izuel, 9

-Entrada libre

Alcobendas: Cabalgata de Reyes

-Organiza: Ayuntamiento

-Hora: 18,00

-Recorrido: Bulevar Salvador Allende, Mariano Sebastián

Izuel, Marquesa Viuda de Aldama, Libertad, Marqués de la Valdavia, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Ruperto Chapí, Constitución, Avenida de España y Plaza Mayor

San Sebastián de los Reyes: Cabalgata de Reyes

-Organiza: Ayuntamiento

-Hora: 17,30

-Recorrido: Avenida Timanfaya con Gloria Fuertes-Avenida Valdelasfuentes-Plaza del Voluntariado-Avenida Lomas del Rey-Plaza de la Universidad Popular-Avenida de la Independencia-Paseo de Guadarrama-Avenida de Colmenar Viejo-Calle Real-Plaza de la Constitución

Tres Cantos: Cabalgata de Reyes

-Organiza: Ayuntamiento

-Hora: 18,00

-Recorrido: Avenida de Colmenar Viejo- Plaza del Toro-Avenida de los Encuartes-Plaza del Ayuntamiento-Plaza de la Encina-Plaza de la Solidaridad-Avenida de Viñuelas-Plaza del Roble (esquina calle Vado). Recepción Real en el Teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez.

Colmenar Viejo: Cabalgata de Reyes

-Organiza: Ayuntamiento

-Hora: 18,00

-Recorrido: rotonda de La Constitución, C/ San Sebastián, rotonda de El Yiyo, C/ Molino de Viento, rotonda del Auditorio Municipal, C/ Corazón de María, Glorieta de Los Músicos, C/ Pozo Escalo, C/ Zurbarán, Avenida de Remedios y Campo de Fútbol de Las Vegas donde se ubica Villa Navidad.

SÁBADO, 6.1.2018

Alcobendas: Belén Municipal

-Organiza: Ayuntamiento

-Montaje de la Asociación Taller del Arte

-Belén inspirado en el universo de la película ‘Avatar’

-Escenas: El Árbol de la Vida, Los Ríos, El Pueblo de Nazaret, El Pueblo de Belén y El Mercado.

-Horario: de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas; sábados, domingos y festivos de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas

-Lugar: Patio de Encuentros del Ayuntamiento. Plaza Mayor, 1

-Entrada libre y gratuita

San Sebastián de los Reyes: Belén Monumental

-Organiza: Ayuntamiento y Asociación Belenista de San Sebastián de los Reyes

-Montaje de la Asociación Belenista de Sanse

-Belén Monumental y una recreación belenística de la localidad alcarreña de La Vereda

-Horario: de lunes a viernes, en horario de 17,30 a 20,30 horas; y los sábados, domingos y festivos, de 17,00 a 21,00 horas

-Lugar: Edificio de los Corrales de Suelta. Centro Municipal Polivalente. Calle Cristo de los Remedios con Leopoldo Gimeno, junto al Paseo de Europa

-Entrada libre y gratuita

Colmenar Viejo: Villa Navidad

-Organiza: Ayuntamiento

-Pista de hielo de 360 metros cuadrados en carpa y atracciones mecánicas

-Lugar: Campo de fútbol de Las Vegas. Avenida de Remedios, 18

-Entrada libre

Tres Cantos: Ciudad de la Ilusión

-Organiza: Ayuntamiento

-Pista de hielo, tiovivo, hinchables, atracciones mecánicas, tren de la Navidad, chocolaterías, etc.

-Lugar: Plaza del Ayuntamiento, 2

-Entrada libre y gratuita

DOMINGO, 7.17.2018

Alcobendas: Exposición ‘Universo Moto’

-Organiza: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas

-Muestra que hace un recorrido histórico por las motos

-Fecha: hasta el 7de enero

-Horario: de martes a viernes, de 11,00 a 17,00 horas; sábados, domingos y festivos, de 11,00 a 19,00 horas

-Lugar: MUNCYT. C/ Velázquez, s/n

-Entrada gratuita

Alcobendas: Exposición ‘Museo sonoro’

-Organiza: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas

-Viaje sonoro a través de algunas piezas del museo que se acerca a una experiencia sensitiva

-Fecha: hasta el 31 de marzo

-Horario: de martes a viernes, de 11,00 a 17,00 horas; sábados, domingos y festivos, de 11,00 a 19,00 horas

-Lugar: MUNCYT. C/ Velázquez, s/n

-Entrada gratuita

Alcobendas: Exposición temporal ‘Miradas para el estudio’

-Organiza: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas

-Horario: de martes a viernes, de 11,00 a 17,00 horas; sábados, domingos y festivos, de 11,00 a 19,00 horas

-Lugar: MUNCYT. C/ Velázquez, s/n

-Entrada libre

Paracuellos: Títeres ‘Los músicos de Bremen’

-Organiza: Ayuntamiento

-Dirigido: público familiar

-Compañía: El retablo de la ventada

-Guión y dirección: Marcelo Rocca

-Hora: 17,00

-Lugar: Centro Cultural. C/ Ronda de las Cuestas, 39

-Entrad: 3 €