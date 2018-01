Conoce qué es legal y qué no en devoluciones y rebajas

Como regla general los establecimientos no están obligados por ley a cambiar el producto ni a devolvernos el dinero a no ser que el producto esté defectuoso. Pero a día de hoy la mayoría acepta las devoluciones. Eso sí, no todos los establecimientos tienen las mismas normas.

Sin embargo en el caso de las compras on line o compras por catálogo el vendedor está obligado a realizar devoluciones en caso de que el cliente no esté conforme. El consumidor dispone de un plazo de 14 días naturales, desde la recepción de la mercancía, para devolver el producto. Y lo único de lo que tendría que hacerse cargo el comprador es de abonar los gastos de devolución.

Cuando la publicidad anuncia que se aceptan devoluciones es obligatorio que se cumpla, ya que la publicidad es vinculante.

En ´A Vivir Castilla-La Mancha` hablamos con Maria José Sánchez, abogada de la asociación de consumidores y usuarios Consumuss

