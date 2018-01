La magia y la ilusión de los Reyes Magos pueden con la lluvia en Toledo

A las 18h, con puntualidad británica, la comitiva real salía del Centro Cívico de Buenavista en Toledo. Una cabalgata que se ha desplazado a mayor velocidad de la habitual con el fin de esquivar la lluvia prevista. Lluvia que se ha dejado ver durante el recorrido, aunque con más intensidad en su tramo final, desde la Puerta de Bisagra hasta la Plaza de Zocodover, en donde la corporación municipal, con la alcaldesa Milagros Tolón al frente, han recibido a Gaspar, Melchor y Baltasar.

Los más pequeños reciben a los Reyes Magos en Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Asimismo, durante este tramo final de este recorrido, las carrozas han apagado sus luces y también han bajado el volumen a los equipos de sonido. Todo ello, para evitar posibles electrocuciones de los niños que iban subidos en estos carruajes.

No obstante, en esta céntrica plaza no ha faltado el reparto de los más de 2.000 balones para los más pequeños, y no tan pequeños, que esperaban a estos mágicos personajes. Además, durante el recorrido de esta cabalgata, se han tirado 6.500 kilos de caramelos, que, muchas de las personas del público, han logrado hacerse con ellos gracias a sus paraguas.

Los tres Reyes Magos han llegado a Toledo en vehículos del cuerpo de Policía Local en la mañana de este viernes / Sindicato de la Policía Local de Toledo

No obstante, esta comitiva real también ha estado acompañada por hasta nueve pasacalles, compuesto por más de 60 bailares y actores, quiénes desfilaban entre carroza y carroza. Un total de nueve carrozas que estaban iluminadas, hasta que la lluvia lo ha impedido, por cerca de 40.000 microbombillas.

Finalmente, la lluvia ha dado una tregua, e incluso se ha podido concluir este mágico día con un gran castillo de fuegos artificiales, conformado por cerca de 40 kilos de pólvora, que se han tirado desde el emblemático Alcázar de la capital castellano-manchega.