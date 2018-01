El Lacturale ART Araski y Margareth Roundtree separan sus caminos

Finalmente, Margareth Roundtree no volverá a jugar con la camiseta de Lacturale ART Araski. Al menos esta temporada. La ala-pívot norteamericana y el club han acordado la rescisión del contrato que les unía hasta el final de la presente campaña. Era una decisión que el equipo vitoriano llevaba varias semanas sopesando por una circunstancia clara y concreta.

Roundtree no sale del club debido a su lesión. De hecho, lleva varias semanas entrenando con el primer equipo tras superar esa operación en el tendón de Aquiles. Sale del club para que pueda jugar, algo por ahora imposible en el Araski.

Cuando fue renovada en verano, lo hizo con el propósito de conseguir la doble nacionalidad y no ocupar plaza de extracomunitaria. Esas dos plazas ya las ocupan Roselis Silva y Julie Forster en el equipo vitoriano. Por tanto, sin la doble nacionalidad no puede jugar en el Araski si no se da de baja a una de esas doos jugadoras.

Desde que superase su lesión, han ido pasando semanas mientras el cuerpo técnico se impacientaba sin tener fecha para poder contar con ella en los partidos. Al no tener claro cuándo puede conseguir la doble nacionalidad, ambas partes han acordado su salida para que pueda jugar en otro equipo siendo extracomunitaria. El Araski no descarta acudir al mercado para cubrir la salida de Roundtree, que deja un gran recuerdo en el club de Mendizorroza.