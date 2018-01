El Jaén FS golea en la Salobreja

Tras la injusta derrota sufrida por el Jaén Paraíso Interior frente al Movistar Inter en la jornada 13ª, el equipo amarillo no ha vuelto a perder y sólo el empate frente a Palma puede ensombrecer una magnifica trayectoria de cinco partidos sin conocer la derrota.

El ambiente era frío en la Salobreja, pero como siempre el calor era la tónica en las gradas para ver otra vez al Jaén Paraíso Interior, que muy pronto encarriló la victoria con goles en los primeros minutos de Boyis 3' (1-0); Chino 4' (2-0) y Bingyoba 6' (3-0). Con este resultado todo parecía resuelto hasta que los segovianos con tantos de Javi Alonso, ex jugador jiennense, se volvían a meter en el partido con un 3-2; poco después acabaría la primera mitad.

El sueño de empatar el partido por parte de Segovia duró el tiempo de descanso, ya que nada más reanudarse el partido los jugadores de Jaén volvieron a imponer su ley sobre el parquet.

Alan Brandi a los 22' hizo 4-2; Chino en el 26', el 5-2; Giasson en el 28', el 6-2; Giasson repitió en el 37' para hacer el 7-2; Jordi Campoy en el 39' hizo el 8-2 y en el 39' Giasson cerró la cuanta con el 9-2 definitivo.

Todo un vendaval de juego y goles que divirtió, y de qué manera, a los asistentes al Pabellón de la Salobreja. El próximo compromiso, antes de la llegada de Pozo Murcia, será frente al último clasificado, O Parrulo Ferrol. El partido se disputará el sábado 13 de enero a partir de la 19.30 horas.

Recordar que el club finalmente no ha declarado el partido contra Pozo Murcia como de jornada económica por lo que los abonados no tendrán que pasar por taquilla. Eso sí, pese a que el partido no tendrá coste alguno para los socios, estos deberán recoger su entrada gratuita, cosa que podrán hacer hasta el viernes 12 de enero. El objetivo de esta medida no es otro que el de saber cuántas entradas se podrán poner a disposición del público en general.

Para los aficionados que no sean abonados, el precio de las entradas (que saldrán a la venta a partir del lunes 15 de enero) será de 20 euros si se adquieren de forma anticipada y de 25 si se obtienen en taquilla.