ElPozo va a Zaragoza sin Xuxa ni Drasler y el Plásticos Romero espera al colista

ElPozo Murcia no podrá contar finalmente con Xuxa y Fernando Drasler, sus flamantes refuerzos invernales, para el partido de este domingo (12:00 horas) en Zaragoza ante Ríos Renovables. Misma hora a la que actuará el Plásticos Romero en Cartagena recibiendo al colista O`Parrulo, que se ha reforzado con el internacional Adri, ex jugador de ElPozo Murcia.

No llegó a tiempo el transfer internacional desde Brasil y Duda no tendrá a sus fichajes, como tampoco viajó Marinovic, lesionado. Álex Yepes, que aún sufre alguna molestia, arriesgará y se vestirá de corto ante un adversario en racha y que lleva diez jornadas sin perder en Liga. Tras dar caza en la clasificación al Barcelona, ElPozo no puede fallar en la única pista donde cayó Movistar este año, o la segunda posición se escapará.

El Plásticos Romero Cartagena sigue defendiendo su puesto de playoff. Lo hace ante el último clasificado, pero sobre todo muy atento a la evolución de dos hombres importantes: Juanpi y Jesús Izquierdo. Ambos están superando una gripe estos días y de jugar podrían verse mermados. El conjunto de Guillamón sabe que para seguir optando a disputar playoff a final de Liga estos tres puntos son innegociables.