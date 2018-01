El Gobierno de Navarra aconseja no viajar por la red de carreteras por el temporal de nieve

La Agencia estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja por el riesgo extremo de nevadas en la zona centro de Navarra, con la posibilidad de acumulaciones de hasta 25 cm. por encima de los 500 metros y de hasta 15 cm. entre los 400 y 500 metros. Las intensas precipitaciones están provocando problemas para la circulación por la red de carreteras de la Comunidad Foral, por lo que el Gobierno de Navarra aconseja no viajar y, en el caso de ser imprescindible, extremar las precauciones al volante.

Asimismo, se encuentran en alerta naranja (riesgo importante), la vertiente Cantábrica, donde se esperan acumulaciones de 5 cm en torno a 500 m de altitud y de 10 a 15 cm, o incluso superiores en torno a 600 metros; la zona Pirenaica, con posibilidad de que la nieve alcance unos 20 com. a 900 metros y de 30 a 40 com. por encima de los 1.000-1.100 metros de altura; y en la Ribera, área en la que pueden acumularse hasta 10 com. por encima de los 500 metros.

Consulta el estado de las carreteras navarras