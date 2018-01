Sevilla, Chiclana, Málaga, Conil y Chipiona abren el telón del Falla

El telón del Gran Teatro Falla se abre este martes 9 de enero al Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Lo hace en una primera preliminar sin grandes nombres, pero con grupos consagrados en la fiesta. La actuación más llamativa será la de la chirigota de Sevilla, que dejó muy buenas sensaciones con su tipo de Juan Carlos de Borbón en Esta chirigota, cae bien. Se resolverá esta noche uno de los primeros grandes misterios del concurso. ¿Qué se esconde tras al llamativo título de su nueva propuesta Una corrida en tu cara?

COMPARSA LA SONRISA DE DIOS

Los encargados de romper el hielo serán los componentes de la comparsa La sonrisa de Dios, procedente de Sevilla. La comparsa de José Antonio Alvararo y Antonio Díaz Parrado dejó un buen sabor de boca con la petanca montada el año pasado en No me toques las bolas. El grupo siempre pasa de fase desde 2012. Así que esta comparsa de Sevilla aguarda que ésta no sea su única actuación.

CHIRIGOTA LA FAMILIA VERDUGO

Los encargados de estrenar la modalidad de chirigotas será esta agrupación de Chiclana. La conocida como chirigota de Alvarito no participó el año pasado. En 2016 logró el pase a cuartos con su tipo de expertos en cócteles de Los rebujitos. Los autores son Álvaro García y Francisco Javier Pereira, con la dirección de Juan José Panés.

COMPARSA LOS VIVELAVIDA

La conocida como comparsa del Guti (Jesús Gutiérrez) se ha llevado ya numerosos premios en su tierra, Málaga. Y esta vez quieren agradar en Cádiz. Tienen un fichaje estrella, el gaditano Edu Brihuega, que ha saciado su sed de carnaval desde su exilio malagueño incorporándose a esta agrupación. El año pasado fueron cuarto premio en Málaga con La comparsa del maestro.

CHIRIGOTA REGRESO DEL FUTURO

La chirgota del Sofri, José Manuel Ramírez, mítico autor del carnaval de Conil, puede presumir de llegar al Falla después de haber hecho viral su adaptación al 'Despacito' de Luis Fonsi con su tipo de mítica alineación del Cádiz de Los once. El año pasado se quedaron en preliminares, pero este año han viajado al futuro para saber, por adelantado, cómo van a quedar en el concurso. Ellos ya lo saben. La letra es de Ramírez, mientras que la música la firman Cristóbal Olmedo y Jorge Cerrillo, bajo la dirección de Juan Antonio Román.

COMPARSA SE BUSCAN VALIENTES

Chiclana también está representada en la modalidad de comparsas en esta primera preliminar gracias a Se buscan valientes, con la autoría de letra de Ramón Ruiz Lorenzo y la incorporación a la música de Jesús Romero Ariza. La dirección corresponde a Antonio de la LLave, mítico carnavalero de la ciudad. En 2017 llegaron a cuartos con Los prodigiosos. Este año ya no está con ellos Agustín Correa 'Zoleta'. En 2018 se cumplen 20 años desde su mítica agrupación Los hombres de la bicicleta.

CHIRIGOTA UNA CORRIDA EN TU CARA

La cabeza de serie de la primera sesión tiene también el honor de ser la agrupación con más singular nombre de este arranque del concurso. Habrá que esperar a que se levante el telón para destapar la sorpresa de su arriesgada denominación Una corrida en tu cara. El año pasado esta chirigota de Sevilla logró un nuevo pase a cuartos (que consiguen desde 2012) con su tipo del rey emérito en Esta chirigota, cae bien. Jesús Benárquez y Pablo de la Prida escriben letra y De la Prida pone la música. Dirige Juan Carlos Fillol.

COMPARSA EL ALMACÉN

La comparsa de Chipiona repite autores con Marco Antonio García Martín y Antonio Manuel Pedro Query, bajo la dirección de este último. El año pasado incorporó a una mujer como protagonista de la agrupación en La comparsa de la reina, aunque no pudo pasar de preliminares. Este año el nuevo fichaje es Antonio Porras, flamante pregonero del Carnaval de Chipiona en 2018.