El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha insistido en El Coruñés opina que no tiene otra aspiración política que no sea la de seguir en la alcaldía de esta ciudad. Repetirá como candidato en las municipales del próximo año, si la Marea Atlántica, ha precisado, así lo considera. No se ve en la carrera de las autonómicas, su ambición política está colmada con el actual cargo.

