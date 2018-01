Sin vitamina D

No responde a los estímulos, ni externos ni internos, este Obra enfermo de derrotas, con las defensas bajas, falto de Vitamina D, de defensa. Porque en un alto porcentaje de partidos, meterle en su pista a un equipo como Unicaja 76 puntos podria valer para, al menos, estar en partido. Pero no, el agujero negro que acompaña al equipo santiagués desde hace varias jornadas a la hora de observar su (no) trabajo en defensa impide que reaccione, que rompe la dinámica perdedora que ya se ha convertido incluso en peligrosa, viendo como por abajo otros equipos siguen metiendo victorias en el saco y se acercan (Betis o Burgos, por ejemplo).

El Unicaja se lució ante el Monbus Obradorio, que protagonizó un partido con más sombras que luces y sin ideas, y se llevó una amplia victoria como regalo de reyes por +20 puntos ante su afición (96-76) y con Giorgi Shermadinicomo máximo anotador (16 puntos).

La Copa del Rey estaba en juego y el Unicaja salió como más metido y acertado, férreo en defensa, aunque con dificultades para mover el balón, fue mejor ya en el arranque que el Monbus Obradoiro y finalizó el primer tramo con un primer parcial 26-18 a favor en el electrónico.

El segundo cuarto, más de lo mismo, fue una copia del primero. Matt Thomas tiró del carro del Obra, pero no fue suficiente la eficacia de un solo jugador para imponerse a los de Joan Plaza, que jugaron como un todo en equipo y llegaron al descanso con una diferencia de 50-38 gracias a una última acción de Nemanja Nedovic.

El parón no sirvió de reacción para los de Moncho Fernández y los locales siguieron dominando el parqué con un Adam Waczynski en estado de gracia (57-42 Min 25), la máxima llegó de la mano de Shermadini cuando impuso el +20 en el electrónico del Carpena a falta de 40 segundos para el final del tercer cuarto, que terminó con un más que ventajoso 70-48 para los cajistas.

El Monbus Obradoiro terminó de claudicar ante un Unicaja sobresaliente en el último cuarto del partido y lo hizo a base de triples, Dani Díez se acomodó en la línea de 6'75 y rompió la barrera de los 90 puntos (90-62 Min 37).

Poco más pudieron hacer los obradoiristas excepto agradecer el buen partido de un acertado Alberto Corbacho que volvió para recordar el gran triplista que era antes de su grave lesión de rodilla para meter siete triples (7/11) y, junto con Thomas, ser de lo poco salvable de su equipo.

Para cerrar el encuentro, Unicaja aprovechó la buena racha para aumentar aún más la distancia y conseguir así puntos para el 'average' de la Copa del Rey, así un triple de Jeff Brooks a falta de un minuto colocó el 93-71 y Dragan Milosavljevic sentenció el encuentro machacando el aro y sellar así el 96-76 final.

Árbitros y lesionados

Sexta derrota consecutiva del Obradoiro que se despide definitivamente de lo que durante muchas jornadas fue un sueño: Jugar la Copa del Rey. Mientras no rescaten el excelente tono defensivo de las primeras diez jornadas de liga que le llevaron a moverse entre los mejores de la liga, este Obra tendrá complicado volver a ganar y parece haber entrado en un bucle depresivo. Cierto es que ante Unicaja no pudieron jugar Radovic y Sábat por lesión, pero los que saltaron a pista no estuvieron (otra vez) al nivel de intensidad exigible en esta liga. Y apuntar también que el arbitraje de García González, Castillo y Antonio Sacristán fue algo más que casero y por momentos desquició a jugadores y al propio Moncho Fernández al que se le pudieron leer en los labios durante la retransmisión televisiva palabras que reflejaban su enfado durante el partido.

96 - Unicaja (26+24+20+26): McCallum (7), Nedovic (6), Waczynski (14), Brooks (12), Augustine (5), cinco inicial-, Okouo (0), Díaz (2), Salin (9), Díez (11), Milosavljevic (4) Shermadini (16) y Suárez (10).

76 - Monbus Obradoiro (18+20+4+28): Simons (3), Pustovyi (12), Thomas (10), Bendzius (11), Pozas (0) -cinco inicial- Sàbat (0), Llovet (2), Radovic (0), Spires (6), Navarro (6) Corbacho (21) y Laksa (5).

Árbitros: J García González, Castillo y Sacristán, desacertados y caseros.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga ante 6.260 espectadores.