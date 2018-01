Aquí el líder

Nuevo año pero iguales sensaciones. La SD Compostela sigue imparable en su andadura por la Tercera División y este mediodía no hizo más que refrendarlo en el reinicio de la competición tras el parón navideño. El equipo blanquiazul superó por 1-3 al Club Silva SD, cuarto clasificado hasta la fecha y que sólo había perdido un partido en el difícil campo de A Grela. Solvencia, buen juego, pegada y el Compos sigue líder tras este triunfo de gran valor ante uno de los equipos más competitivos de la Tercera Division.



Un hat trick de Primo, que ya suma 11 goles en lo que va de temporada, le servió al Compos para sumar tres nuevos puntos que lo afianzan en lo alto de la tabla con 45, ocho más ya que el rival de esta mañana.

La SD Compostela de esta temporada tiene otra cara fuera de casa respecto del curso pasado. El equipo blanquiazul se siente bien en los partidos disputados en campos pequeños, se adapta a dimensiones y superficie. A partir de una gran seriedad defensiva, aprovecha la calidad de los hombres de ataque para sacar goles que complican la vida a los conjuntos locales, les hace ir a remolque y, finalmente, los vencen.

En A Grela, pese a no contar ni con Uña ni con Mon, dos jugadores importantes para este tipo de encuentros, y enfrentarse a un duro rival como es el Club Silva SD, el Compos salió con las ideas muy claras y con la firme intención de sacar un resultado positivo.

Así, nada más comenzar el encuentro, Samu tendría la primera con un disparo desde la frontal que salió rozando el palo de la portería local. A esta ocasión reaccionaron los locales con una buena volea de Cañi que sacó Lucas a córner, pero sería un espejismo, ya que a la media hora llegaba el primer tanto del encuentro.

Contraataque perfecto de los blanquiazules que guió Álex Ares, abrió a la banda derecha para Samu, el mediocentro centró para la entrada de Primo y el cántabro, tras regatear a David Gómez, marcaba a placer el 0-1.

El tanto era la rúbrica a las intenciones del Compos y con él tranquilizó el final del primer período. En esos últimos minutos, ninguno de los dos porteros tuvo que emplearse y así se llegó al tiempo de descanso.

A la vuelta de los vestuarios se mantuvo la tónica de los últimos compases de la primera. Las ocasiones eran escasas y, de este modo, la primera a citar fue una caída de Primo dentro del área que reclamaron mucho los de Yago Iglesias pero que la colegiada no señaló.

Esta tranquilidad aparente se rompió en dos minutos de locura. En el 70, tras robo de balón, Tomás avanzó, abrió para Róber, quien llegó hasta la línea de fondo y centró de forma excepcional para la entrada de Primo para que empujara el esférico al fondo de la red el 0-2. Sin embargo, respondieron de inmediato los locales, recortando diferencias en el marcador con un buen remate de Movilla. Se apretaba de nuevo el marcador y quedaba tiempo para la conclusión todavía.



Pero este tanto local no inquietó a los santiagueses y así fue como un Primo en estado de gracia, tras rematar primero fuera en el segundo palo, no perdonaría a la segunda. Samu botó la falta, Tomás la peinó y el delantero cántabro apareció para mandar de nuevo el balón al fondo de la red, cerrando así su particular hat trick. Fue la sentencia y la justicia para un Compos mejor y que exhibió más pegada.

Hasta el final el equipo blanquiazul ya no pasaría ningún tipo de peligro, favorecidos también por la expulsión por doble amonestación de Toni Insúa, certificando de este modo una nueva victoria lejos de San Lázaro, la octava.

Con 45 puntos, el Compos se afianza en lo alto de la tabla clasificatoria y ya piensa en el rival del próximo domingo, el CD Ribadumia, en un encuentro que volverá a disputarse en la matinal del domingo, esta vez con las cámaras de la TVG emitiéndolo.

FICHA TÉCNICA

1- Club Silva SD: David Gómez; Toni Insúa, Lucas, Brais Lema, Jacobo (Pedrito, m.75); Michi Leal, Diego; Cañi, Real (Joao Paulo, m.55), Kata; y Movilla (Álex Matos, m.83).

3- SD Compostela: Lucas; Sergio Pereira, Cardeñosa, Álvaro Casas, Naveira; Samu, Tomás (Rubén, m.88); Róber, Santi (Alberto, m.77), Álex Ares; y Primo (Sobrido, m.85).

Goles: 0-1: Primo, min.30; 0-2: Primo, min.70; 1-2: Movilla, min.72; 1-3: Primo, min.80.

Árbitro: Casal Fernández, colegio pontevedrés. Expulsó a Toni Insúa por doble amarilla. Además, amonestó a Michi Leal, Cañi, Joao Paulo, Pedrito y Álex Matos, por los locales y a Cardeñosa y Santi Gegunde, por los visitantes.

Incidencias: Partido de la vigésima jornada de Liga de Tercera Division disputado en el campo de A Grela 1 ante 500 espectadores. Gran afluencia de público desde Santiago.