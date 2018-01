"Hemos tenido posesión, pero no hicimos daño"

El técnico del Xerez DFC comparecía en la rueda de prensa al término del partido, reconociendo que se habían enfrentado “a uno de los mejores equipos de la categoría, es verdad que el campo estaba muy bien y daba pie a ver algo más. Hemos tenido posesión pero no hemos hecho daño, quitando algunos acercamientos donde nos ha faltado el último pase. Ellos, con ese error en cuanto a sistema defensivo, nos han entrado por dentro con mucha facilidad, han desequilibrado, pero el encuentro ha sido muy parejo".

El preparador xerecista valoró el trabajo de todos sus jugadores y quiso restarle importancia a la derrota, “porque hay que seguir, es un partido que entra dentro de los planes que se pueda perder fuera de casa. Esto implica que somos un equipo muy fuerte de la categoría donde solo hemos perdido fuera de casa y todos por 1-0. Tampoco hemos estado acertados en el balón parado y son cosas que nos planteamos mejorar. Estamos en una posición privilegiada y queda muchísimo. Estoy tranquilo porque vamos a afrontar la segunda vuelta con las mismas garantías".

Las victorias a domicilio se están convirtiendo en la asignatura pendiente del Xerez, por ello, Masegosa insiste en seguir trabajando en el acierto y el control. "Cada partido es un mundo, hay una tónica habitual que cuando creamos las primeras ocasiones, que aquí no han sido tan claras como otros partidos, y no las metemos, ellos toman fuerza y nosotros nos impacientamos con el balón. Quizás tenemos que acertar en eso, en marcar las ocasiones y no ser impacientes con el resultado adverso, pero es complicado porque tenemos mucha necesidad de ganar”,concluyó.