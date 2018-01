"La Sanidad y la Educación los tiene que financiar el Estado"

La profesora del Departamento de Derecho Público de la Universitat de las Illes Balears (UIB), y ex presidenta del Consell Consultiu, Carmen Fernández, advierte de que la ecotasa no puede sustituir a otras fuentes públicas de ingresos, como la financiación autonómica. En concreto, considera que los fondos recaudados a través de este impuesto no pueden destinarse a proyectos de sanidad y educación, "que está clarísimo que son prioritarios, pero deben financiarse con el dinero con el que se dote a Balears desde el Estado".

Así lo ha asegurado este domingo en una entrevista en A vivir que son dos días Baleares. Fernández ha publicado el libro El impuesto balear sobre estancias turísticas, editado por Lleonard Muntaner, y en el que profundiza en las características particulares de este canon y analiza su adecuación a los ordenamientos jurídicos estatal y europeo.

Según Carmen Fernández, el turista está encantado de pagar el impuesto siempre y cuando vea en qué se ha gastado su contribución. Dice que hay que diferenciar la ecotasa de otros impuestos de carácter ecológico en los que se pretenden desincentivar determinadas prácticas y que la fiscalidad verde debe ser de ámbito estatal y no de cada comunidad autónoma.

Según la profesora de Derecho y especialista en este tipo de impuesto, el aumento de la cuota de la ecotasa no va a tener ningún efecto disuasorio sobre la llegada de turistas. Antes al contrario, opina que es necesaria si queremos un turismo de más calidad.