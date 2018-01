Eugeni deja el Lorca FC y se va al Huesca

Eugeni Valderrama dejará el Lorca FC en las próximas horas. El centrocampista solicitó la rescisión de su cesión y el club blanquiazul, en conversaciones con el Valencia (que lejos de forzar su salida ha dejado la decisión en manos del Lorca), ha aceptado la petición del jugador. Eugeni, que está cedido por el club de Mestalla, alegó motivos personales para cambiar de aires y desde el Lorca se entiende que aquel futbolista que, por el motivo que sea, no esté centrado o cómodo al 100% no tiene cabida en el vestuario. El futbolista llegó de la mano de Curro Torres y ha sido pieza clave en su esquema, marcando además dos goles.

Fabri ya no le había incluido en la convocatoria para Sevilla y eso había alimentado las sospechas, más aún tras conocerse el pasado jueves que el Huesca estaba muy interesado en llevarse a Eugeni. Todo apunta a que ese será finalmente su destino. El cuadro oscense, como compensación, ha ofrecido el que Íñigo López, central por el que podría estar interesado el Lorca, tuviese facilidades para dejar el Alcoraz, pero no está claro que la entidad vaya a acometer esa contratación. No implica esta negativa que el Lorca no vaya a incorporar centrales, pues es una posición a reforzar. De hecho, se espera un fichaje defensivo en próximas horas.