Chocolates Trapa inaugura 2018 con derrota en Cáceres

Palencia perdió 71-68 esta tarde en Cáceres. Los de Joaquín Prado concedieron demasiadas facilidades bajo su aro con un Ruffin, que se cargó pronto con tres faltas y un Barnes que cada partido pide a gritos la jubilación. Su físico parece que lo ha dado ya todo y, sobre todo, sus rodillas dan la sensación de no aguantar mucho más. Hay que tener en cuenta los casi 40 años del americano que, no hace tanto, gracias a su tremenda calidad fue pivot dominante en esta liga pero ya no lo es. Tras un primer cuarto igualado (15-15) al descanso los extremeños mandaban 39 a 34.

En un partido de bajo ritmo de ambos equipos fue Cáceres quien marcó la pauta en el marcador hasta mediado el tercer parcial. Con 47-41 siete puntos seguidos de Jordi Grimau pusieron un punto arriba a un Palencia que no dominaba en el marcador desde el 13-15 del primer cuarto. La máxima para los de Joaquin Prado llegó tras triple de Campara en el 49-53. Pero Dani Martínez, también desde la línea de tres primero y luego con una bandeja con la mano izquierda, apretó nuevamente el marcador. Estaba claro que el partido se decidiría en el último cuarto. Mediado el mismo los locales abrieron otra pequeña brecha en el marcador (65-61) con menos de cinco minutos por delante. Ruffin, un partido más, se cargó enseguida con cuatro faltas y bajo el aro Palencia sólo podía contar, una vez más, con un inconmensurable Urko Otegui. Joaquín Prado pidió tiempo muerto y apenas un minuto después, tras otra canasta extremeña, pidió otro tiempo viendo que el partido se le escapaba. Tanto que metió a Ruffin en la cancha con 67 a 61 abajo. Palencia se atascó en el "punto 61" hasta que, casi cuatro minutos después, Urko anotó desde el tiro libre para el 67 a 63 a poco más de dos minutos para el final. De nuevo el vasco con un lanzamiento de cuatro metros, tras asistencia de Miso, puso a Palencia a dos (67-65 a 1´22´´del final). Cáceres anotó y Miso, desde la esquina con un triple, puso el 69 a 68 con 55´´por jugarse y bola para los locales. Rakocevic anotó y Palencia jugó los últimos 22 segundos con catorce para tirar y una desventaja de tres puntos (71-68) Urko intentó empatar pero falló el triple, aunque el rebote fue para Palencia que tuvo otra opción. Fue Miso quien tuvo el empate con otro triple, pero también falló y aún tuvo un tercer triple para empatar, pero también erró, Quique Garrido. Cáceres consiguió un nuevo triunfo en casa (siete de los ocho que tiene han sido en su casa donde sólo han ganado Huesca y Prat)

Con esta derrota Chocolates Trapa sale momentáneamente de puesto de play off y cierra la primera vuelta con balance negativo (ocho triunfos y nueve derrotas).