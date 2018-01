Imágenes contra el olvido

Del 9 al 14 de enero se celebran unas jornadas en Zaragoza bajo el titulo de "La imagen de la memoria". Es la primera edición de un evento con diferentes actividades relacionadas con la memoria histórica. El origen de estas jornadas están en el reciente convenio firmado entre el Departamento de Turismo del Gobierno de Aragón y ARMHA, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón.

En el programa, numerosas actividades, como teatro, documentales, cuentacuentos para los niños y un homenaje a los ex presos políticos del Franquismo, detalla Enrique Gomez, presidente de ARMHA. El cierre de estas jornadas tendrán un carácter muy simbólico: "Van a ser una serie de imágenes de exhumaciones con textos que leerán poetas y actores, como Ángel Guinda o Luisa Gavasa; y el historiador Julián Casanova".

Gómez piensa que todavía queda mucho por hacer ya que "todavía hay cientos de lugares que siguen teniendo nombres franquistas y que a mucha gente no le importan porque ha habido una verdadera programación educativa durante decenios contra la que no se ha luchado suficientemente después". El presidente de ARMHA remarca que "no solo estamos a favor de luchar por las victimas, de luchar por la gente que no ha tenido nunca justicia ni reconocimiento sino que también tenemos una labor social y pedagógica, que es que estas cuestiones no resulten indiferentes a la gente".

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Historica de Aragón también organizará varias exposiciones en el Monasterio de San Juan de la Peña sobre el exilio, la enseñanza en la Segunda República y la presencia de aragoneses en la Segunda Guerra Mundial.