Stop Accidentes: "Las penas por alcohol y drogas tienen que aumentar"

En 2017 se produjeron 58 muertes en accidentes de tráfico en Aragón. Aumenta la siniestralidad en la carretera y también el número de atropellos en Zaragoza capital. El estado de las vías secundarias, el consumo de alcohol y drogas, además de las distracciones debidas al teléfono móvil, han hecho que repunten los accidentes de tráfico en la comunidad autónoma.

Las cifras bajaron de forma muy importante en 2004 pero, según el portavoz de Stop Accidentes Aragón, Miguel Ángel Bernal, conductores y peatones se han relajado incrementando el número de muertos y de heridos.

Han sido 58 muertos al volante, 3 más que el año anterior y 4 más que en 2015. También han aumentado los atropellos. Entre las causas, el consumo de alcohol y drogas, "y creemos que la siniestralidad ha aumentado por este motivo" ya que "el índice de alcohol y drogas que se ha visto en cada uno de los accidentes que se ha producido", señala Bernal. "No nos queda otra que seguir trabajando".

Sin embargo, no son las únicas causas que provocan accidentes. El uso del teléfono móvil al volante es otro de los grandes factores de riesgo y "todavía se ve a muchísimos conductores con el móvil en la mano, hablando por teléfono o bien mirando el WhatsApp; está haciendo un daño tremendo porque todavía no tenemos conciencia de que el móvil lo tenemos que utilizar cuando estemos ya aparcados, parados y que no vayamos a provocar ningún siniestro", apunta.

Negligencias y distracciones cuestan la vida a muchos. Por eso, desde Stop Accidentes piden un endurecimiento de las infracciones y "creemos que las penas por alcohol o por drogas tienen que aumentar y, si es necesario, tras un accidente, retirar el carnet de conducir de por vida a ese conductor, que se le retire". Bernal remarca que algunos son reincidentes.

Mal estado de las carreteras

No obstante, para acabar con esta lacra, también es necesario invertir en el estado y en la seguridad de las carreteras. De hecho, Aragón es una de los comunidades autónomas con un mayor volumen de puntos de máxima peligrosidad en las carreteras, según el último informe de la Dirección General de Tráfico, como la N-II, la N-232, la N-330.

Además de las obras y desdoblamientos pendientes, Stop Accidentes reclama medidas urgentes, como la liberación de los peajes para los camiones de las autopistas "de una vez por todas" que son paralelas a la N-II y a la N-232. Con esa medida "vamos a evitar más de 5.000 vehículos diarios que dejarán de transitar por las mismas".