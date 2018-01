Para ir al cardiólogo

La historia de Los Cármenes se iba a repetir, pero un salvador René Román lo evitó. El Almería sumó tres puntos gracias a la intervención del meta rojiblanco en el último suspiro del encuentro, después de que Rubén Alcaraz adelantara al conjunto almeriense tras un golazo de falta directa. En la sala de prensa, el técnico Lucas Alcaraz analizaba el duelo pausadamente, y apuntó que la balanza se pudo decantar hacia un lado u otro a tenor de las ocasiones, pero su equipo creyó más: “El partido ha sido de todo menos aburrido. En la segunda mitad estuvimos mejor, pero cuando tenemos el 1-0 llega la jugada del penalti, que viene de una falta previa a Verza”. Y como suele ser habitual, el míster le puso un toque de humor a la noche: “El final es para que en el servicio de cardiología en Torrecárdenas”.

No tuvo su mejor noche el colegiado Areces Franco, que sacó de sus casillas al Almería y especialmente a Lucas, que fue amonestado en la primera parte. Lamentó el granadino que con el 1-0 no se pitara una falta clarísima a Verza. Después de la acción llegó el penalti de Motta: “Los partidos de vuelta de vacaciones son así de raros. Creo que el partido debe acabar en la falta a Verza, que es clamorosa, porque no le deja disputar la pelota. Cuando pita el penalti te tiras de los pelos”.

Valoró el esfuerzo titánico de los futbolistas para aguantar hasta el final y cree en el triunfo: “Los resultados te van dando oxígeno para superar las dificultades. En todas las jornadas excepto en Alcorcón, siempre estuvimos vivos y eso es fundamental. Lo que no tenemos con recursos lo suplimos con carácter”.

Morcillo se retiró en la primera mitad y Motta vio la roja. Más bajas para recibir al Nástic el sábado: “Tenemos que resolver la situación cuanto antes, porque no es sostenible en el tiempo”.