Ayuntamiento de Ávila y Junta aconsejan no llevar los niños al colegio

Las consecuencias del temporal de nieve sufrido por la provincia de Ávila mantiene en serias dificultades el tránsito por las calles de la capital abulense, tanto para vehículos como para peatones. Durante todo el día han sido 30 vehículos y un centenar de personas las movilizadas que han intentado abrir camino en las calles principales de la ciudad. La situación sigue siendo muy complicada con muchas vías donde no se ha limpiado nada y otras que, a pesar de ese trabajo, siguen acumulando mucha nieve.

Tanto el Ayuntamiento de Ávila como la Delegación Territorial de la Junta han aconsejado que este lunes 8 de enero no se lleve a los niños y niñas a los centros educativos. Aunque desde el consistorio se asegura que se limpiaran los accesos a los centros, consideran 'aconsejable' que se queden en casa precisamente el día en que finalizaban las vacaciones navideñas. En el caso de la Junta, son también motivos de seguridad los que llevan a dar este consejo "dada la situación de peligro en buena parte de las localidades de la provincia". No obstante, los centros estarán abiertos para atender a los alumnos que acudan.

Quienes seguro no trabajaran son los operarios de Nissan que han recibido una comunicación de la propia empresa informándoles que este lunes no habrá producción por los problemas de movilidad, día que se recuperará más adelante. Desde el ayuntamiento se asegura que trabajaran durante la madrugada para dejar expeditos los accesos a los Polígonos Industriales. También se intentará restablecer el servicio de autobuses y la recogida de basuras. La zona ORA, donde muchos vehículos han quedado atrapados entre la nieve no estará en vigor este lunes y no habrá que pagar.

Igualmente se aconseja a los peatones mucha precaución con la nieve acumulada en las cornisas de los edificios por el riesgo de caída a las aceras, y con los árboles por el peligro de desprendimientos de ramas por la gran canidad de nieve que tienen todavía.

Precisamente, el peso de la nieve acumulada ha provocado el derrumbe del tejado de una nave de la calle Campo Azálvaro y de el techado de una zona de aparcamiento en el Centro Comercial El Bulevar. En ambos casos no ha habido heridos. El ayuntamiento ha decidido cerrar las instalaciones deportivas cubiertas de la ciudad hasta que los técnicos no verifiquen que no corren peligro de derrumbe por la nieve acumulada. Son el Pabellón de San Antonio, el CUM Carlos S