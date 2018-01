Un hombre de 75 años niega haber incitado a la prostitución a una menor

Un hombre de 75 años acusado de incitar a la prostitución a una menor ha negado los hechos. Ha sido en el jucio que se ha celebrado este lunes en el Juzgado de lo Penal 1 de Albacete.

La fiscal asegura que le ofreció trabajo a la chica, de 16 años. Al parecer, le dijo que podría cuidar de sus nietos. Al mostrarse interesada la menor, el imputado le dijo que "cuanto más se dejara tocar y hacer, mejor sería el trabajo que le conseguiría y más dinero podría obtener". El escrito de la acusación también recoge que el hombre no descartó incluso tener relaciones sexuales. Y le dijo que si le interesaba lo llamara, pero no por teléfono, "para que su mujer no se enterara".

El acusado ha negado los hechos. Reconoce que en septiembre de 2016 sí habló con la joven, en una parada de autobús, cerca del Parque Abelardo Sánchez. Y que quedaron otro día, porque ella lo llamó pero asegura que él no le ofreció cuidar de sus nietos y que no le ofreció trabajo a cambio de sexo. Que tampoco le hizo proposiones de este tipo. La fiscalía le acusa de un delito relativo a la prostitución y pide 3 años de cárcel para él.