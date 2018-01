Claves para cumplir los propósitos de año nuevo

Puede que nuestros própositos de 2018 sean los mismos que los del año pasado, o el anterior. Que no lleguen a buen puerto se puede deber a que las metas no sean lo suficientemente realistas, o los objetivos no sean sencillos de lograr.

Desde el Colegio de Psicólogos de Castilla-La Mancha, Ivan Eguzquiza en Hoy ppor Hoy Albacete nos ha dado algunas claves para lograrlos y no frustrarnos:

No hay fórmulas mágicas, solo hay que tener metas realista

Establecer una hoja de ruta nos ayudará en nuestro objetivo

Tenerlos por escrito de nuestro puño y letra en un lugar visible para recordarlos

Deben ser metas fáciles a corto o medio plazo