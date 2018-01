‘La melancolía gibraltareña’

En política, no rendirse ante la evidencia lleva siempre a la melancolía, o al error irreparable, que suele ser previo a la desilusión. La negativa tantas veces promulgada a los cuatro vientos, tanto por parte del Gobierno británico como por el gibraltareño, de que no habría nunca más rondas negociadoras que tuvieran que ver con Gibraltar sin que lo aceptase el Gobierno del Peñón y sin que ellos estuvieran, además, presentes, puede que esté a punto de quebrarse.

El reconocimiento de que es más que probable que se inicien conversaciones entre los gobiernos de Madrid y Londres sobre el brexit, en las que se abordará el asunto de Gibraltar, entre otros, es solo la primera parte del nuevo escenario.

Primero fue la inclusión del párrafo 24 en las directrices del Consejo Europeo del pasado mes de abril para la negociación de la salida de la UE, donde se afirmaba que cualquier decisión aplicable a Gibraltar debía ser negociada previamente entre ambos estados, y ahora el anunciado inicio en breves fechas de esos encuentros bilaterales.

Si a todo esto le sumamos la posición de debilidad del Gobierno británico, resultado de las elecciones fallidas convocadas por Teresa May para todo lo contrario, y la crisis que precisamente se va a concretar hoy mismo de su Gabinete, tras la que van a ser relevados varios ministros, pues no parece que pinte bien ni para la metrópoli ni para el territorio de ultramar cuyas relaciones exteriores asume un país miembro.

Las posiciones de debilidad suelen provocar, a determinados líderes políticos, la tentación de huidas hacia adelante, es decir, de salidas de tono u órdagos sin pares ni reyes. Vamos, lo que viene siendo un farol. Pero me da que en esta ocasión no vamos a ser testigos de acciones ni declaraciones subidas de tono porque no está el horno para estos bollos.

Más bien podemos asistir a una reducción del nivel de decibelios en esta lucha desigual, una vez que cada contrincante –es una manera de hablar- ha interiorizado realmente cuál es su posición y su ventaja, o la ausencia de ésta. No sin razón, hay llanitos que han llegado a la conclusión que el ministro Dastis es más peligroso para sus intereses que Margallo, precisamente porque sin estridencias, pero con mucho oficio, está llevando el agua a su molino. Y sin hacer ruido.