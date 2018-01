Arias: "He venido para jugar el play off"

Adrián Arias llega para "jugar la fase de ascenso". Con esa rotundidad lo manifestaba el central leonés procedente del Crevillente en El Banquillo de la SER donde Arias ha desvelado la "intensidad" que les pide el nuevo entrenador, Javier Álvarez de los Mozos, del que "conocía poco". Un técnico que "todos sabemos lo que quiere de nosotros". Sobre el vestuario el defensor afirmaba que "veo a gente joven con calidad y ganas" y "un buen ambiente más allá de todo lo que pasó".

El central cuenta su experiencia con el Choco hace unas temporadas donde "llegamos a estar a 11 puntos del play off y al final acabamos segundos y ascendimos". Algo a lo que añade "aquí queda toda la segunda vuelta, un mundo así que hay que confiar".

A cerca del calendario tan exigente en este arranque, Arias afirma que "bueno, es lo que es, solo sé que nos medíamos al Ávila y ahora toca el Astorga, no he mirado más". El del Bierzo tiene claro, más allá de favoritos que "tenemos que ir paso a paso porque no hay partidos fáciles y cualquier equipo te la pueden liar".

El leonés se encuentra cómodo por estar "más ceca de casa -Cacabelos (León)-", y su querida Galicia de donde "me siento un ciudadano de adopción" porque "he estado nueve temporadas" y donde "quiero volver algún día".