Jesús Monje: "En el concurso hay que valorar la letra, la música y la afinación por igual"

Habla el presidente del Jurado del COAC. A sólo unas horas de que arranque el concurso que más expectación y pasiones mueve en Cádiz. Una de las personas más observadas durante el próximo mes desvela en Radio Cádiz algunas de las líneas de puntuación y valoraciones que seguirá su equipo de trabajo en el concurso que está a punto de comenzar. "En el concurso hay que valorar la letra, la música y la afinación por igual", dice el compositor gaditano.

Jesús Monje se reconoce como parte de la fiesta y por eso manda un mensaje a quienes forman parte del concurso y a los aficionados. "Soy parte de los que hacen carnaval y los carnavaleros deberían estar contentos. Tengo las ideas muy claras", sentencia.

Reconoce que no conocía a su equipo, pero que han "trabajado mucho escuchando agrupaciones y puntuándolas y hablando mucho sobre cómo puntuarlas", a la vez que reconoce que ahora está "muy contento con el equipo" y añade que "es la primera vez que un jurado quiere ser jurado, porque se han presentado todos. Hemos formado un equipo maravilloso".

Monje, también valoró la nueva fórmula para el pase a cuartos de final y reconoció que no le gusta "el término de apto o no apto, diremos clasificados o no clasificados".