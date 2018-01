Ribes critica que la Diputación no subvencione la programación del IVC

El coordinador territorial del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Alfonso Ribes, afirma que la Diputación de Castellón no ha subvencionado la programación cultural del primer trimestre de 2018 pese a que se comprometió a hacerlo.

Alfonso Ribes ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Castellón, donde ha valorado positivamente la programación cultural del último trimestre del año con el Institut Valencià de Cultura, la primera tras la etapa de Cultur Arts. Ribes también ha explicado su decisión de no permitir a los grupos locales aficionados utilizar el Teatro Principal para sus representaciones. El coordinador cultural asegura que el público debe tener una percepción clara de que en el Teatro Principal se presentan obras de mucha calidad y afirma que el Teatro del Raval está perfectamente dotado para dar salida a grupos no profesionales. Ribes también ha lamentado que la Diputación de Castellón no haya colaborado subvencionando la programación cultural, pese a que se comprometió a hacerlo.

Ribes recuerda que desde que fue nombrado ha implantado una nueva forma de gestionar y que por primera vez existe una agenda cultural compartida con la Universidad o el Ayuntamiento para evitar que haya contraprogramación, lo que venía sucediendo hasta ahora.

El representante del Institut Valencià de Cultura en Castellón afirma que una de sus principales estrategias es captar un nuevo público que hasta ahora se desplazaba hasta Valencia para ver obras de calidad, porque en Castellón apenas había o eran insignificantes.