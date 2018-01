Discriminación recaudatoria contra los transportistas

El presidente de la patronal del transporte de Burgos, José Luis Olivella, teme el efecto dominó y que la tasa para los camiones que impone desde este 9 de enero la Diputación Foral de Guipuzcoa, se extienda, tomando a este sector como objetivo recaudatorio de las administraciones públicas. Olivella, directivo también de la federación FITRANS, que agrupa a empresas de 6 provincias del norte con más de 16.000 camiones, advierte de que han recurrido ante los tribunales esta medida por discriminatoria y reta a los políticos a asumir el desgaste que supondría generalizar una tasa de tránsito para todos los usuarios, no sólo para los transportistas. El presidente de la burgalesa ASEBUTRA asegura que si todos los vehículos pagaran, el coste sería mínimo al estar más repartido ese gravamen. José Luis Olivella no está a favor de una huelga en el transporte pero advierte de que hay un malestar creciente en el sector, que puede derivar en situaciones imprevisibles a lo largo del año que acaba de comenzar. Observa desorden en la gestión pública de un sector tan estratégico. La Diputación Foral de Guipuzcoa ha logrado la cesión de carreteras del Estado y por lo tanto tiene facultad para implantar peajes como el que afecta desde el 9 de enero a todos los camiones que circulan por la Nacional Uno, autovía en su territorio, unos 12.000, que deberán pagar entre 33 y 44 céntimos por kilómetro. Los profesionales del transporte esperan arrancar de la Junta de Castilla y León una bonificación mayor para el desvío obligatorio de camiones de la Nacional Uno a la Autopista de peaje AP1 acordado por los gobiernos central y autonómico el pasado noviembre y que prevé descuentos de hasta el 75% en el trayecto entre Burgos y Miranda de Ebro. La medida pretende aliviar de tráfico pesado el corredor y reducir la alta siniestralidad hasta que termine la concesión de la autopista el próximo 30 de noviembre y el Ministerio de Fomento decida qué hacer tras recuperar la gestión. Al presidente de la patronal del transporte burgalesa no le gusta la medida aunque cree que la afectación económica se limitará a unos pocos meses y se pregunta si ''desvestimos a un santo para vestir a otro'' y los accidentes aumenten en la autopista. Los empresarios del transporte por carretera reconocen sentirse discriminados, como un objetivo recaudatorio de las administraciones públicas, tras la decisión de la Diputación Foral de Guipuzcoa de imponer una tasa a los camiones, algo que temen se extienda a otros territorios.

