Pedro Martín: “Necesitamos la regasificadora para no salir del ‘club’ de la Red Transeuropea de Transportes”

Pedro Martín, ha remarcado la importancia de la construcción de “una regasificadora” en la isla de Tenerife porque solo de esta manera se pueden evitar “problemas energéticos” y falta de “competitividad”.

El secretario general de los socialistas de Tenerife ha manifestado su opinión respecto a la implantación del gas en una entrevista para Radio Club Tenerife – Cadena SER en la que también ha dejado subrayado que “el partido no tiene una posición clara y debe definirla”.

“Desde mi punto de vista -tendremos que debatir en el partido- es necesario tirar adelante con el proyecto de la regasificadora. Otra cosa es el gas en la ciudad, que puede despertar algunas reticencias en algunos ayuntamientos, ha asegurado.

En este sentido, Martín ha advertido de los posibles “problemas energéticos en la isla de Tenerife porque las dos centrales, Granadilla y Caletillas, están planteadas para funcionar con gas y gas-oil”. Según ha transmitido el alcalde de Guía de Isora, el uso de este combustible está “deteriorando la maquinaria y puede generar problemas en el futuro”. Además, “está generando un coste elevadísimo porque repercute en la factura al ser más cara”, ha añadido.

La bajada de la factura de la luz no es su única preocupación. También ha lamentado las posibles consecuencias de no poder suministrar gas a los buques que hagan escala en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el puerto de La Luz y de Las Palmas: “necesitamos proveer de gas a los barcos que vienen por estos puertos porque, si no es así, saldremos del ‘club’ de la Red Transeuropea de Transportes. Nos tenemos que poner las pilas porque vamos a perder una posibilidad tremenda económica y de competitividad y nadie está poniendo esto sobre la mesa”.

Solución a las carreteras

Martín también ha reclamado la inversión necesaria para resolver “el problema de la autopista del sur entre Granadilla y Adeje, la autopista del norte entre La Orotava y Santa Cruz y el cierre del anillo insular con la construcción del túnel de Erjos” que son, a su juicio, las tres grandes obras en las que deben centrarse las inversiones.

“Las carreteras de Tenerife siguen igual de mal como resultado de la mala gestión de Coalición Canaria que lleva gobernando prácticamente toda la época democrática. No han sabido solucionar los problemas antiguos y surgen nuevos. En el Partido Popular ha demostrado que el peso que tenía en Madrid está devaluado porque se retrasa la firma del convenio de carreteras”, aseguró.

Complemento en Fitur

Cinco municipios acudirán por separado a la estrategia de promoción del destino Islas Canarias. Son Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán y San Bartolomé de Tirajana. A juicio de Martín, esta estrategia sirve para “presentar la Asociación de Municipios Turísticos y solo suma”.

“Yo no lo veo como un desafío; desde luego no desde Guía de Isora. Es un complemento. Es cierto que, en ocasiones, la capacidad de Canarias para promocionar todos los municipios es muy limitada. A veces nos hemos encontrado con que a veces solo tienes cincuenta centímetros para promocionar el municipio”, dijo.